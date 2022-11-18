UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ: MEB ile Başöğretmenlik - Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

MEB kadrolarında görev yapan öğretmenler için uygulanan kariyer basamakları sınavına başvurarak başöğretmen ve uzman öğretmen olmak isteyen eğitimciler, 19 Kasım'da yapılacak olan sınava girebilmeleri için gerekli olan giriş belgesini temin etmek amacıyla Başöğretmenlik - Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? sorularıyla yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi alma sayfası ve tüm detaylar şöyle;