Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den uzman öğretmenlik sınavı hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmenlik sınavı ile başöğretmenlik sınavı hakkında açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde yer alan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için yapılan açıklamalar sonrasında araştırmalar da başlamış oldu. Açıklamada "İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu" ifadelerine yer verildi. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı hakkındaki açıklamalar.