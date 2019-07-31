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Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli"

Bayramı yaklaşırken, kurban kesecek olanlar tatlı bir telaş yaşıyor. Kurbanı nerede, nasıl keseceğiz diye düşünenlerin yanısıra, ev hanımları da kurban etlerini nasıl anlatacaklarının hesabını yapıyor. Ancak bundan önce dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Doktor öğretim üyesi , kurbanın kesiminde ve kurban etinin tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgiler verdi. Şahin, "Kurbanlık hayvan, hayvan refahı kurallarına uygun olarak kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmelidir. Kesim işlemi ehli kasaplar tarafından hayvan strese sokulmadan en kısa sürede yapılmalıdır" dedi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 31.07.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 17:08
Uzmanı uyardı: Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana bilim dalında görevli doktor öğretim üyesi , kurbanın kesiminde ve etinin tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgiler verdi.

Uzmanı uyardı: Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli

Şahin, kurbanlık hayvanın kesimden önce dinlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Kurbanlık hayvan, hayvan refahı kurallarına uygun olarak kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmelidir. Sindirim sisteminin boşaltılması için 8-12 saat aç bırakılmalıdır. Kesim işlemi ehli kasaplar tarafından hayvan strese sokulmadan en kısa sürede yapılmalıdır" dedi.

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Uzmanı uyardı: Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli

Kurbanlık hayvanın kanının iyice akıltılması gerektiğine dikkat çeken Şahin, kesim işleminden sonra yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

Uzmanı uyardı: Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli

etlerinin muhafazasında ve kesim anında kanının iyice akıtılması gerekmektedir. Kan mikroorganizmalar için iyi bir ortam oluşturacağından kanı iyice akıtılmamış hayvan eti dayanıksız olur ve çabuk bozulur.

Uzmanı uyardı: Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli

etlerinin dinlendirilmesi; etin kalitesi, raf ömrü ve besin değeri açısından da önemlidir. Kesimde ek kas olup, dinlendirildikten sonda et olma özelliği kazanır.

Uzmanı uyardı: Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli

eti mümkünse kesim alanında parçalanarak 14-20 derece sıcaklıkta dinlendirilmelidir. Bu süre 5 saati geçmemeli ve ardından 4 derecede dolaba kaldırılmalıdır.

Uzmanı uyardı: Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli

Şahin, etlerinin kullanım miktarına göre ambalajlanarak dolapta saklanılması tesviyesinde bulundu ve kurban etinin dayanıklılık süresinin dondurulmadan normal buzdolabı ortamında 5-6 gün olduğunu hatırlattı.

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