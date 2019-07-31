Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli"

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesecek olanlar tatlı bir telaş yaşıyor. Kurbanı nerede, nasıl keseceğiz diye düşünenlerin yanısıra, ev hanımları da kurban etlerini nasıl anlatacaklarının hesabını yapıyor. Ancak bundan önce dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Doktor öğretim üyesi Seyda Şahin, kurbanın kesiminde ve kurban etinin tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgiler verdi. Şahin, "Kurbanlık hayvan, hayvan refahı kurallarına uygun olarak kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmelidir. Kesim işlemi ehli kasaplar tarafından hayvan strese sokulmadan en kısa sürede yapılmalıdır" dedi.