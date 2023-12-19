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Haberler Yaşam Uzmanlar peş peşe yaşanan depremleri SABAH’a değerlendirdi: Enerji boşalmadı… Marmara'nın şakası yok!  
Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 09:10

Uzmanlar peş peşe yaşanan depremleri SABAH’a değerlendirdi: Enerji boşalmadı… Marmara'nın şakası yok!

Marmara Denizi, birkaç gün arayla adeta beşik gibi sallandı. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1, Yalova Çınarcık'ta ise 4.1 şiddetindeki depremler, panik yarattı. Herkesi 'Büyük İstanbul depremi' korkusu sardı. Uzmanlar ise yaşanan depremlerin perde arkasını SABAH'a anlattı. Çınarcık depreminin bölgedeki canlılık konusunda mesaj verdiği konusunda uyardı. Bilinenin aksine enerji rahatlaması gibi bir durumun da söz konusu olmadığını ve kentsel dönüşüme önem verilmesi gerektiğini açıkladı: Marmara'nın şakası yok!

HARUN SEKMEN
Uzmanlar peş peşe yaşanan depremleri SABAH’a değerlendirdi: Enerji boşalmadı… Marmara’nın şakası yok!

Marmara Denizi, birkaç gün arayla adeta beşik gibi sallandı. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1, Yalova Çınarcık'ta ise 4.1 şiddetindeki depremler, panik yarattı. Herkesi 'Büyük İstanbul depremi' korkusu sardı.

Uzmanlar peş peşe yaşanan depremleri SABAH’a değerlendirdi: Enerji boşalmadı… Marmara’nın şakası yok!

Uzmanlar ise yaşanan depremlerin perde arkasını SABAH'a anlattı.

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Uzmanlar peş peşe yaşanan depremleri SABAH’a değerlendirdi: Enerji boşalmadı… Marmara’nın şakası yok!

Çınarcık depreminin bölgedeki canlılık konusunda mesaj verdiğine dikkat çeken uzmanlar, bilinenin aksine enerji rahatlaması gibi bir durumun olmadığını açıkladı. Kentsel dönüşüme önem verilmesi gerektiğini vurguladı. İşte uzmanlardan Marmara Depremi uyarısı:

Uzmanlar peş peşe yaşanan depremleri SABAH’a değerlendirdi: Enerji boşalmadı… Marmara’nın şakası yok!

"32 TANE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMASI GEREK"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu bölgedeki depremler kritik. İzmit Körfezi'nin çıkışıyla, Tekirdağ, arasındaki Kuzey Anadolu fayı boyunca 7'den büyük deprem bekliyoruz. Bu uçlara yakın deprem olduğu zaman tedirgin oluyoruz.

Uzmanlar peş peşe yaşanan depremleri SABAH’a değerlendirdi: Enerji boşalmadı… Marmara’nın şakası yok!

Çınarcık depremi, Kuzey fayı üzerindeki bir depreme benziyor. Bu tür depremler tetikleyici olmayabilir. Ama bölgenin canlılığı konusunda mesaj olarak kabul edilir. Enerji rahatlaması gibi bir durum yok. 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini almak için 32 tane 6 büyüklüğünde deprem olması gerekiyor.

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