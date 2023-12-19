Uzmanlar peş peşe yaşanan depremleri SABAH’a değerlendirdi: Enerji boşalmadı… Marmara’nın şakası yok!

Çınarcık depremi, Kuzey fayı üzerindeki bir depreme benziyor. Bu tür depremler tetikleyici olmayabilir. Ama bölgenin canlılığı konusunda mesaj olarak kabul edilir. Enerji rahatlaması gibi bir durum yok. 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini almak için 32 tane 6 büyüklüğünde deprem olması gerekiyor.