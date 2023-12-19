Uzmanlar peş peşe yaşanan depremleri SABAH’a değerlendirdi: Enerji boşalmadı… Marmara’nın şakası yok!

Marmara Denizi, birkaç gün arayla adeta beşik gibi sallandı. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1, Yalova Çınarcık'ta ise 4.1 şiddetindeki depremler, panik yarattı. Herkesi 'Büyük İstanbul depremi' korkusu sardı. Uzmanlar ise yaşanan depremlerin perde arkasını SABAH'a anlattı. Çınarcık depreminin bölgedeki canlılık konusunda mesaj verdiği konusunda uyardı. Bilinenin aksine enerji rahatlaması gibi bir durumun da söz konusu olmadığını ve kentsel dönüşüme önem verilmesi gerektiğini açıkladı: Marmara'nın şakası yok!