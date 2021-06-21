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Giriş Tarihi: 21.06.2021 09:48Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 09:48
Uzmanlar uyardı! Boya hasarını kapattığı iddia ediliyor ancak...
Park ederken, başka bir aracın çarpmasından vs... yani herhangi bir sebepten dolayı araçlarda boya hasarı olabiliyor. Bu durum hem can sıkıyor, hem de aracın görünüşünü bozuyor. İnternet boya hasarlarını kapattığı iddia edilen kalemler satılıyor. Peki bu kalemler gerçekten işe yarıyor mu? Boya hasarlarını kapatıyorlar mı? Uzmanlar merak edilen soruların cevabını verdi.