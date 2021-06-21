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Giriş Tarihi: 21.06.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 09:48

Uzmanlar uyardı! hasarını kapattığı iddia ediliyor ancak...

Park ederken, başka bir aracın çarpmasından vs... yani herhangi bir sebepten dolayı araçlarda hasarı olabiliyor. Bu durum hem can sıkıyor, hem de aracın görünüşünü bozuyor. İnternet boya hasarlarını kapattığı iddia edilen kalemler satılıyor. Peki bu kalemler gerçekten işe yarıyor mu? Boya hasarlarını kapatıyorlar mı? Uzmanlar merak edilen soruların cevabını verdi.

Uzmanlar uyardı! Boya hasarını kapattığı iddia ediliyor ancak...

İnternetteki çizik kalemi, oto rötuş boyası adı altında birçok ürün satılıyor. Boyalardaki çizikleri kapattığı iddia edilen bu kalemlerin fiyatları 100-200 TL arasında değişiyor.

Uzmanlar uyardı! Boya hasarını kapattığı iddia ediliyor ancak...

Bir araçta kapama işlemi ortalama 2 günde yapılıyor. Bu kalemlerle o boya kapama işleminin çok daha kısa sürede ve çok daha ucuz maliyette yapılacağı belirtiliyor.

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Uzmanlar uyardı! Boya hasarını kapattığı iddia ediliyor ancak...

Uzmanlar yaptığı açıklamada söz konusu yöntemin hasarı gideremeyeceğini belirtti. Çamurluktaki hasar onarımı için öncelikle ilgili bölümün zımparalandığını söyleyen uzmanlar " ustası kişiler tarafından macunlanıyor ve tekrar zımpara işlemi yapılıyor. Bu işlem yaklaşık 1 ile 2 gün sürüyor" dedi. Uzmanlar söz konusu kalemlerin işe yaramadığını belirtti.

(CNN Türk)

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