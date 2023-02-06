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Haberler Yaşam Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? 23 Ekim Van Erçiş depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:24

Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? 23 Ekim Van Erçiş depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından yıllar önce Van'da yaşanan depremin şiddeti yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 6 Şubat Pazartesi saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem, çevre illerde de büyük yıkıma neden oldu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken akıllara 2011 yılında gerçekleşen Van depremleri geldi. 23 Ekim ve 9 Kasım'daki depremlerde yıkıcı hasar görülmüş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Peki, Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Van depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü? İşte detaylar.

Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? 23 Ekim Van Erçiş depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü?

Kahramanmaraş'ta sabah 04.17'de şiddetli bir deprem meydana geldi. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem yaşandı. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası binlerce bina yıkıldı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce vatandaş yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken akıllara Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremler geldi. Bu depremlerden biri de Van'da yaşanmıştı. Van depremi şiddeti merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. Van'ın Erçiş ilçesinde yaşanan deprem uzun sürmüş ve toplamda 644 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanmıştı. 1966 vatandaşımız yaralanmış, 252 kişi de enkaz altından sağ olarak çıkarılmıştı.

Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? 23 Ekim Van Erçiş depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü?

VAN'DAKİ DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇTI?

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 tarihinde yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır.

23 Ekim 2011 tarihinde Türkiye saati ile 13:41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür.

Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6Mw, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise 7.2 Mw olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.

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Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? 23 Ekim Van Erçiş depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü?

Deprem, Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı'na bağlı 22 istasyon tarafından kaydedildi. Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi.

Richter ölçeğine göre 7.2Mw büyüklüğündeki deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? 23 Ekim Van Erçiş depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü?

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.

Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? 23 Ekim Van Erçiş depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü?

VAN DEPREMİ HAKKINDA

Depremin etkisiyle elektrik ve telefon hatları kesildi, Van - Erciş karayolu üzerinde üç ayrı noktada çökme meydana geldi. Çökmeler nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanmasında güçlükler yaşandı. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz akımı kesildi. Bazı mahallelerde boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle, şehrin bazı kesimlerine su verilemedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretime bir hafta süreyle ara verildi. Üniversite 26 Aralık 2011'de yeniden öğretime açıldı. İlk ve orta dereceli okullar Van'ın merkezinde ve Erciş ilçesinde bir hafta, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve köylerindeyse bir gün tatil edildi ancak Van, Erciş ve köylerdeki okullar 2,5 ay sonra açılabildi. Birçok kişi araçlarla şehri terk etti. Depremin hasar verdiği Bitlis'te ikisi çocuk üç kişi öldü.

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