Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? 23 Ekim Van Erçiş depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından yıllar önce Van'da yaşanan depremin şiddeti yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 6 Şubat Pazartesi saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem, çevre illerde de büyük yıkıma neden oldu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken akıllara 2011 yılında gerçekleşen Van depremleri geldi. 23 Ekim ve 9 Kasım'daki depremlerde yıkıcı hasar görülmüş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Peki, Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Van depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü? İşte detaylar.