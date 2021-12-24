Van’da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van’da okullar tatil mi edildi, son durum ne?

Soğuk hava koşulları yurt genelinde etkisini sürdürürken pek çok il ve ilçesinde kar yağışı yaşanıyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerden bir tanesi olmakla birlikte bu bölgelerdeki bazı okulların tatil edildiği haberleri valilikler tarafından yapılmıştı. Van'da ise olumsuz hava koşullarının etkisini arttırması nedeniyle "Van'da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van'da okullar tatil mi edildi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; Van'da okullar tatil mi oldu, kar tatili bugün başladı mı? İşte son durum!