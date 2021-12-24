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Haberler Yaşam Van’da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van’da okullar tatil mi edildi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:17

Van’da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van’da okullar tatil mi edildi, son durum ne?

Soğuk hava koşulları yurt genelinde etkisini sürdürürken pek çok il ve ilçesinde kar yağışı yaşanıyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerden bir tanesi olmakla birlikte bu bölgelerdeki bazı okulların tatil edildiği haberleri valilikler tarafından yapılmıştı. Van'da ise olumsuz hava koşullarının etkisini arttırması nedeniyle "Van'da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van'da okullar tatil mi edildi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; Van'da okullar tatil mi oldu, kar tatili bugün başladı mı? İşte son durum!

Van’da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van’da okullar tatil mi edildi, son durum ne?

"Van'da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van'da okullar tatil mi edildi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 24 Aralık Cuma sabahı Van Tuşba merkez üssünde 3.9 şiddetinde bir depremin meydana gelmesinin ardından yoğun kar yağışı da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bölgedeki öğrenciler ise okulların bugün tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki; Van'da okullar tatil mi? İşte yanıtı!

Van’da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van’da okullar tatil mi edildi, son durum ne?

BUGÜN VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 24 ARALIK 2021 CUMA

Van'ın merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir."

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Van’da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van’da okullar tatil mi edildi, son durum ne?

24 ARALIK VAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Van'da hava sıcaklığı bugün -2 dereceyi görecek.

Van’da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van’da okullar tatil mi edildi, son durum ne?
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Van’da okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma Bugün Van’da okullar tatil mi edildi, son durum ne?
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