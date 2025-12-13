Vanguard filmi konusu ve oyuncuları: Vanguard filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? 

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 18:51

Jackie Chan'in başrolde yer aldığı Vanguard, ATV ekranlarında televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Stanley Tong imzası taşıyan 2020 yapımı aksiyon-macera filminde Yang Yang ve Miya Muqi de rol alıyor. Yapımın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Vanguard filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Jackie Chan'in başrolünü üstlendiği Vanguard, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Stanley Tong imzalı 2020 yapımı Çin aksiyon-macera filminde Yang Yang ve Miya Muqi de rol alıyor. Filme dair merak edilen detaylar gündemdeki yerini aldı. Peki, Vanguard filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

VANGUARD OYUNCULARI

Vanguard'ın komutanı Tang Huanting rolünde Jackie Chan

Yang Yang , Lei Zhenyu, Vanguard'ın bir ajanı,

Lun Ai, Vanguard ajanı Zhang Kaixuan rolünde,

Mi Ya, Vanguard ajanı Miya Muqi,

Zhenwei Wang - Xiao Wei, Vanguard ajanı,

Yang Jian Ping, Vanguard'ın bir ajanı olan Jian Ping rolünde,

Zhu Zhengting - Shendiao, bir Vanguard ajanı,

Xu Ruohan Fareeda, Qin Guoli'nin kızı ve vahşi yaşamı koruma aktivisti,

Arctic Wolves paralı askerlerinin lideri Broto rolünde Brahim Achabbakhe,

Eyad Hourani, Ortadoğu prensi ve İntikam Kardeşleri'nin lideri Omar rolünde,

Tomer Oz, faaliyetleri Fareeda tarafından ifşa edilen bir kaçak avcı çetesinin lideri Tunda rolünde.