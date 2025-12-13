Vanguard filmi konusu ve oyuncuları: Vanguard filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? 

VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.