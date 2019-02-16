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Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti

ile en uzun sınır hattına sahip Van'da yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan ve proje maliyeti 100 milyon TL olan 'ndaki modernizasyon çalışmalarının sona ermesiyle birlikte İran'a seyahat çilesi sona erdi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.02.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 21:33
Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve 'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak kabul görülen , ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla yeniden modernize edildi.

Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti

Yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı gümrük kapsı, özellikle Nevruz Bayramı için 'ye gelen İranlı turistlerin yaşadığı sıkıntıların da son bulmasını sağlayacak.

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Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti

Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van ilinin 50 yıllık hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Bu hizmete açılan gümrük kapısının bölge turizmi ve ticaretine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Çiftci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bu 100 milyon TL'lik yatırımı başlattık ve dün itibariyle hizmete açtık. Bu hizmet, bölgenin turizm ve ticaretine büyük katkı sağlayacaktır. Van üretecek ve ürettiğini satacak. Van geçmişte bir çıkmaz sokaktı ama artık 'a, Orta Doğu'ya açılan kapısı olacaktır. Van'ın ilinin değişimine, dönüşümüne ciddi katkısı olacak ve Van'ı bölgenin cazibe merkezi yapacak. Bu konuda en çok mutlu olan insanım. Nasip oldu bu yatırımı sonuçlandırdık ve Van'a kazandırdık" dedi.

Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti

Çiftci, "Van halkına karşı mahcup olmadık. Cumhurbaşkanımızın Van'a yaptığı yatırımlar Kapıköy'de taçlandı. 2017'de 958 bin kişi, 2018'de 'da kaynaklanan bir takım sıkıntılardan dolayı 682 bine düştü ama 2019 yılıyla beraber bunun milyonları aşıp ve çok ciddi bir turizm akışı olacağını düşünüyorum. Van'ın şu an 100 milyon dolar olan ticaret ve ihracat hacminin milyar dolarları aştığında değişecek, dönüşecek." diye konuştu.

Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti

'nda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarıyla beraber 'nin en modern kapılarından olduğunun altını çizen Çiftci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sınır kapıları ülkelerin aynalarıdır. Kapımızın gidişatları gerçekten kötüydü. Ancak bugün Türkiye'nin en modern kapılarından oldu. Van ekonomisini ayakta tutan İranlı turistlerdir. Ancak hizmete açılan modern sınır kapımızla birlikte İranlı turistler daha da artacak. Van adına, ülkem adına çok mutlu ve gururluyum. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti

Öte yandan modernizasyon çalışmalarının son bulduğu 'yla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, ile arasında seyahatin artık çok daha rahat olduğunu ifade etti. Kapısı'nın bu sabah fiilen devreye girdiğini açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ticaret Bakanı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti
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