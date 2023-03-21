Veda Mektubu 4. Bölüm izle Kanal D’de! Veda Mektubu son bölüm full HD izle!

Aileyi cemiyetle buluşturan Alanur'un amacı eski aşkı Ziya'yı kullanarak herkesten intikam almaktır.

Fakat Alanur'un bu hamlesi hiç de hesapladığı gibi gelişmez. Başta kendisi olmak üzere Aslı ve Mehmet'i de çok güç bir duruma düşürür.