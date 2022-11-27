Haberler Yaşam Vedası hayranlarını hüzne boğmuştu! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak…

Giriş Tarihi: 27.11.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 17:28

Vedası hayranlarını hüzne boğmuştu! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak…

Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca hayat verdiği Mesut Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrılma kararı almıştı. Arka Sokaklar dizisine veda ederek hayranlarını ve dizinin sıkı takipçilerini şaşırtan Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu. Ekranlara kısa bir ara veren Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni projesini duyurdu. Ünlü oyuncu, kez dijitalde yayınlanacak bir dizide kamera karşısına geçti. İşte, Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un yeni dizisi…