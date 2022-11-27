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Haberler Yaşam Vedası hayranlarını hüzne boğmuştu! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak…
Giriş Tarihi: 27.11.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 17:28

Vedası hayranlarını hüzne boğmuştu! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak…

Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca hayat verdiği Mesut Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrılma kararı almıştı. Arka Sokaklar dizisine veda ederek hayranlarını ve dizinin sıkı takipçilerini şaşırtan Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu. Ekranlara kısa bir ara veren Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni projesini duyurdu. Ünlü oyuncu, kez dijitalde yayınlanacak bir dizide kamera karşısına geçti. İşte, Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un yeni dizisi…

Vedası hayranlarını hüzne boğmuştu! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak…

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, ekran macerasına 17. sezonuyla devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizi, her cuma akşamı izleyicisiyle buluşuyor.

Vedası hayranlarını hüzne boğmuştu! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak…

Hatırlanacağı üzere sezon başında Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimleri buluşturan dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı.

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Vedası hayranlarını hüzne boğmuştu! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak…

Dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren ve bu rolle özdeşleşen Şevket Çoruh, geçtiğimiz eylül ayında projeden ayrılma kararı almıştı.

Şevket Çoruh, bu kararıyla hayranlarını ve izleyicileri oldukça üzerken sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Vedası hayranlarını hüzne boğmuştu! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak…

''MESUT'LA SON DAKİKA KADAR TER DÖKTÜM''

"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım.

Vedası hayranlarını hüzne boğmuştu! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak…

Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.

"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü benim hayatım… Şevket Çoruh"

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