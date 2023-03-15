Vergi affı başvuru tarihi, ekranı, şartları 2023: Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma başladı mı merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası duyurulan düzenleme Meclis'ten geçerek Resmi Gazete ile yasalaştı. Yasanın ardından vergi affı başvuru tarihi, ekranı ve şartları ile sorgulanıyor. Kamuya olan trafik cezaları, otoyol geçiş ücretleri, prim, öğrenim kredisi, vergi borcu ve daha birçok ödeme için af veya yapılandırma seçeneği değerlendirilecek. Peki, vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, 2023 vergi affı başvuru son durum hakkında merak edilenler…