Vergi affı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası en kapsamlı borç yapılandırma paketinin müjdesini verdi. Vergi borcu yapılandırması ile belirli bir miktarın altındaki borçların tahsilinden vazgeçildiği belirtildi. Bu gelişme sonrası ''Vergi borçları silindi mi, vergi borcu affı neleri kapsıyor?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Düzenlemeye ilişkin detaylar ise Bakan Nebati tarafından açıklandı. Peki, Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi borcu affı başvurusu nasıl yapılır, hangi borçlar yapılandırılacak? İşte, 2023 Vergi affı yürürlük tarihi ve son gelişmeler.