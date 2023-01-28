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Haberler Yaşam Vergi borcu affı çıktı mı, vergi borçları silindi mi? Bakan Nebati duyurdu! 2023 Vergi affı ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 28.01.2023 01:51 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 01:51

Vergi borcu affı çıktı mı, vergi borçları silindi mi? Bakan Nebati duyurdu! 2023 Vergi affı ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?

Vergi affı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası en kapsamlı borç yapılandırma paketinin müjdesini verdi. Vergi borcu yapılandırması ile belirli bir miktarın altındaki borçların tahsilinden vazgeçildiği belirtildi. Bu gelişme sonrası ''Vergi borçları silindi mi, vergi borcu affı neleri kapsıyor?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Düzenlemeye ilişkin detaylar ise Bakan Nebati tarafından açıklandı. Peki, Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi borcu affı başvurusu nasıl yapılır, hangi borçlar yapılandırılacak? İşte, 2023 Vergi affı yürürlük tarihi ve son gelişmeler.

Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, neleri kapsıyor, vergi borçları silindi mi? Bakan Nebati’den flaş açıklama!

Vergi affı yürürlük tarihi için geri sayım devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile ilgili detayları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Vergi borcu yapılandırması ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi dairelerine ödenmeyen vergi, ceza ve faiz borçlarının tahsili yapılmayacak. Bu noktada borcu olan vatandaşlar, ''Vergi borçları silindi mi, borç yapılandırma ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Öte yandan yapılandırılan borçlar için taksitle ödeme imkanı getirilecek.Peki, Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? İşte, 2023 vergi affı başvuru işlemleri ve son durum…

Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, neleri kapsıyor, vergi borçları silindi mi? Bakan Nebati’den flaş açıklama!

BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ!

23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, neleri kapsıyor, vergi borçları silindi mi? Bakan Nebati’den flaş açıklama!

Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, neleri kapsıyor, vergi borçları silindi mi? Bakan Nebati’den flaş açıklama!

VERGİ AFFI NE ZAMAN BAŞLIYOR, YASALAŞTI MI?

Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı.

İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz.

Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi affı şartları neler, neleri kapsıyor, vergi borçları silindi mi? Bakan Nebati’den flaş açıklama!

EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ BEKLENİYOR!

Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan yapılandırma paketinin 2 bin TL üzeri borçlarda uygulanması bekleniyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, sigorta primi borçları (SGK ve Bağ-Kur), adli ve idari para cezaları gibi borçlar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

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