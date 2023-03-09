VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER - 2023 Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı borç yapılandırma sürecinde gözler artık meclise çevrilmiş durumda. Bu düzenlemeyle beraber 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanmış olacak. Bu kapsamda "Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt arıyor. TBMM, EYT düzenlemesini sonuca kavuşturmasının ardından şimdi de bu borç düzenlemesine ilişkin çalışmalarına başladı. Peki, Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte tüm bu detaylar.