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Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:38

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER - 2023 Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı borç yapılandırma sürecinde gözler artık meclise çevrilmiş durumda. Bu düzenlemeyle beraber 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanmış olacak. Bu kapsamda "Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt arıyor. TBMM, EYT düzenlemesini sonuca kavuşturmasının ardından şimdi de bu borç düzenlemesine ilişkin çalışmalarına başladı. Peki, Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte tüm bu detaylar.

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER - 2023 Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi halk arasında bilinen adıyla vergi affı ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak. Bu kapsamda ise gelişmeler yakından takip ediliyor. Öte yandan "Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları da yanıt arıyor. İşte vergi affı teklifinde son durum ve gelişmeler.

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER - 2023 Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?

Meclis Genel Kurulu, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak. Çalışmalar 7 Mart'ta başlayacak. Söz konusu düzenleme ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri ve belediyelere olan borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

ANAPARADA DAHİ İNDİRİM
Borcunu daha erken ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurt içi ÜFE tutarının (enflasyon farkının) yüzde 90'ından vazgeçilecek. Örneğin; biriken borç faizi 10 bin liraysa bunun 9 bin lirası silinecek. Sadece 1000 lirası talep edilecek. Öte yandan idari para cezaları (trafik cezaları gibi) yapılandırılırken asıl alacak tutarından (anaparadan) yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. (kaynak:CNNTürk)

VERGİ BORCU AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, Kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.

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VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER - 2023 Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek.

Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" ifadelerini kullandı.

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER - 2023 Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

VERGİ AFFI SON DURUM VE GELİŞMELER!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma Meclis'in öncelikli gündeminde yer alıyor. Önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelecek olan yasa ile kamuya olan tüm borçlar yapılandırılırken GSS borçlarında silinme de olacak.

2 bin liraya kadar olan borçlar silinirken vade sayısı 48 aya çıkacak. Başvuru ve bozulma süreleri de uzun tutuldu. Bütün bunların yanında geçtiğimiz yapılandırma yasalarında olduğu gibi bu düzenlemede de Genel Sağlık Sigortası primi borçları için bazı kolaylıklar da sağlanacak. Bazı borçlular için faizler silinirken bazı durumlarda gelir testine göre bu borçların tamamen silinmesi de mümkün olacak.

VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER - 2023 Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

VERGİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 2.000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık.

Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2.000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.

Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz.Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır.

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