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Haberler Yaşam VERGİ AFFI YAPILANDIRMA SON DURUM 2023: Resmi Gazete sayısı çıktı! Vergi affı borç yapılandırma başvuruları başladı mı, hangi borçları kapsıyor?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:22

VERGİ AFFI YAPILANDIRMA SON DURUM 2023: Resmi Gazete sayısı çıktı! Vergi affı borç yapılandırma başvuruları başladı mı, hangi borçları kapsıyor?

Vergi affı 2023 son dakika haberleri ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 14 milyon kişinin faydalanacağı yasa, 2 bin TL altındaki borçları silerken diğer borçlar için yapılandırma seçeneği sunuyor. Bu noktada Vergi affı yapılandırma başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, ilk taksit ne zaman ödenecek sorularına yanıt aranıyor. Paket kapsamında 31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları 48 ay taksitle ödenebilecek. Peki, vergi affı yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, hangi borçlar siliniyor? İşte, 2023 Vergi affı son durum gelişmeleri ve başvuru detayları…

VERGİ AFFI 2023 SON DAKİKA: Yasalaştı! Vergi affı borç yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Vergi affı yapılandırma başvuruları ve ilk taksit ödeme tarihi gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Meclis sürecini tamamladı. 14 milyonu aşkın kişinin 521 milyar liralık borcuna yapılandırma imkânı sağlayan kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemeden yararlanacak olan vatandaşlar bu noktada vergi affı yapılandırma başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya başladı. Vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenim kredileri gibi borçlar paket kapsamında yer alırken 2 bin liranın altındaki borçların silineceği biliniyor. Peki, Vergi affı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi borçları kapsıyor? İşte, Vergi affı son dakika gelişmeleri 2023…

VERGİ AFFI 2023 SON DAKİKA: Yasalaştı! Vergi affı borç yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

SON DAKİKA: VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.

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VERGİ AFFI 2023 SON DAKİKA: Yasalaştı! Vergi affı borç yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.

VERGİ AFFI 2023 SON DAKİKA: Yasalaştı! Vergi affı borç yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma yasalarında borçların en fazla 36 aya kadar taksitlendirildiği bilgisini veren Aydemir, ''Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.'' diye konuştu.

VERGİ AFFI 2023 SON DAKİKA: Yasalaştı! Vergi affı borç yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, ''Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.'' dedi.

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