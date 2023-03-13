VERGİ AFFI YAPILANDIRMA SON DURUM 2023: Resmi Gazete sayısı çıktı! Vergi affı borç yapılandırma başvuruları başladı mı, hangi borçları kapsıyor?

Vergi affı 2023 son dakika haberleri ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 14 milyon kişinin faydalanacağı yasa, 2 bin TL altındaki borçları silerken diğer borçlar için yapılandırma seçeneği sunuyor. Bu noktada Vergi affı yapılandırma başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, ilk taksit ne zaman ödenecek sorularına yanıt aranıyor. Paket kapsamında 31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları 48 ay taksitle ödenebilecek. Peki, vergi affı yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, hangi borçlar siliniyor? İşte, 2023 Vergi affı son durum gelişmeleri ve başvuru detayları…