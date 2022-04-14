Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Satış sıralamasında 14 bin 499 satışla Ford, 7 bin 483 ile Opel, 7 bin 428 adetle BMW, 7 bin 342 satışla Peugeot, 7 bin 103 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 44 adetle Hyundai ve 5 bin 997 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.