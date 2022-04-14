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Haberler Yaşam Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste
Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 11:23

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

İkinci el otomobil piyasasını yakından takip edenleri ve yeni araç almak isteyenleri ilgilendiren liste yayınlandı. İkinci el otomobil satışları Mart ayında da devam etti. Peki ikinci el otoda vatandaşlar hangi markaları tercih etti? İşte Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre en çok satılan 2. el otomobil markaları...

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 29 artış olurken, geçen yılın mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi.

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Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak belirlendi.

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Mart ayında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 683 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 19 bin 229 adetle Renault ve 17 bin 526 adetle Fiat izledi.

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Satış sıralamasında 14 bin 499 satışla Ford, 7 bin 483 ile Opel, 7 bin 428 adetle BMW, 7 bin 342 satışla Peugeot, 7 bin 103 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 44 adetle Hyundai ve 5 bin 997 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

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