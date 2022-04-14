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Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste
Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
11:23
Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste
İkinci el otomobil piyasasını yakından takip edenleri ve yeni araç almak isteyenleri ilgilendiren liste yayınlandı. İkinci el otomobil satışları Mart ayında da devam etti. Peki ikinci el otoda vatandaşlar hangi markaları tercih etti? İşte Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre en çok satılan 2. el otomobil markaları...