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Giriş Tarihi: 13.10.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 12:21

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler burs ücreti ne kadar?

VGM burs başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs ve eğitim yardımı veriyor. Bu kapsamda ''VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama geldi. 2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Kasım ayında başlayacak olan VGM burs başvuruları, elektronik ortamda yapılacak. Peki, VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, 2022-2023 Ortaöğrenim/Yükseköğrenim VGM burs başvuru tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler burs ücreti ne kadar?

VGM burs başvuruları için geri sayım devam ediyor. Her yıl ortaöğrenim, üniversite ve yabancı uyruklu öğrencilere verilen VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 2022-2023 eğitim yılında verilecek VGM burs başvuruları, Kasım ayının belirlenen tarihlerinde alınacak. Başvurular, Kurumun resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar? İşte, 2022-2023 VGM burs başvuru takvimi ve konuyla ilgili detaylar…

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler burs ücreti ne kadar?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2022-2023 VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu. İşte o tarihler;

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir

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VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler burs ücreti ne kadar?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler burs ücreti ne kadar?

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yükseköğrenim Bursu için;

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler burs ücreti ne kadar?

Ortaöğrenim Bursu için;

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.

Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

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