Haberler Yaşam VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler burs ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.10.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 12:21

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler burs ücreti ne kadar?

VGM burs başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs ve eğitim yardımı veriyor. Bu kapsamda ''VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama geldi. 2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Kasım ayında başlayacak olan VGM burs başvuruları, elektronik ortamda yapılacak. Peki, VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, 2022-2023 Ortaöğrenim/Yükseköğrenim VGM burs başvuru tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...