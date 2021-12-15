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Haberler Yaşam VGM burs sonuçları 2021-2022: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM burs başvuru ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 13:12

VGM burs sonuçları 2021-2022: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM burs başvuru ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 14 Aralık 2021 tarihinde erişime açıldı. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; "16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır." ifadesi yer almıştı. Bu kapsamda; VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları ile ilgili son gelişmeler!

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları son durum

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen burs imkanı sonrası yapılan başvuru işlemlerinin ardından şimdi VGM burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ortaöğrenim burs sonuçları geçtiğimiz haftalarda erişime açılmış olup şimdi ise gözler VGM yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. Peki; VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları son durum!

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları son durum

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları son durum

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları son durum

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları son durum

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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