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Haberler Yaşam VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 07:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 07:56

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

Uzun bir süredir beklenen VGM yükseköğrenim burs sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte meraklı bekleyiş sürerken "VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Aralık ayının son haftasına girilmesi ile birlikte yeni yıla sayılı günler kala VGM burs sonuçlarının açıklanması öngörülüyor.

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

VGM burs sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci, konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanı sonrası bilindiği üzere ortaöğrenim burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi ise gözler yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. Peki; 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı? VGM burs sonuçları için gözler resmi açıklamada!

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan eğitim yardımlarına ait başvurular, 2021 – 2022 eğitim yılı için aşağıda belirtilen tarihlerde www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak tamamlanmıştır.

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VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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