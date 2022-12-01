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Haberler Yaşam VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2022-2023: Üniversite VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:54

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2022-2023: Üniversite VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Üniversite öğrencileri için VGM burs başvuruları, 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından VGM burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 650,00 TL'lik yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, gözlerini VGM burs sonuçları için gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Peki, Yükseköğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü ön lisans ve lisans üniversite VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2022-2023: Üniversite VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu soruları yanıt arıyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları 21-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru işlemlerinin sona ermesiyle beraber öğrenciler, yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. VGM burs sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak olup başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere aylık 650,00 TL karşılıksız burs verilecek. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 VGM burs sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2022-2023: Üniversite VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları tamamlandı.

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022,

VGM yükseköğrenim burs (üniversite) başvuruları 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022,

Yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuruları ise 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2022-2023: Üniversite VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 yılı VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen döneme bakıldığında sonuçların Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2022-2023: Üniversite VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR - KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2022-2023: Üniversite VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURSU ALAN VGM'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

KYK'dan geri ödemesiz burs alınanlar ise VGM bursu almaya engeldir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.

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