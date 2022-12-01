Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Üniversite öğrencileri için VGM burs başvuruları, 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından VGM burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 650,00 TL'lik yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, gözlerini VGM burs sonuçları için gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Peki, Yükseköğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü ön lisans ve lisans üniversite VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.