Üniversite VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu soruları yanıt arıyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları 21-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru işlemlerinin sona ermesiyle beraber öğrenciler, yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. VGM burs sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak olup başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere aylık 650,00 TL karşılıksız burs verilecek. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 VGM burs sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.