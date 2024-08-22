Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:23
Vicdansız koca, karısını dolandırdı!
Antalya 'da 8 aylık hamile olan 31 yaşındaki Burcu A. 1 yıl önce evlendiği 30 yaşındaki Ali A.'nın kendisine şiddet uyguladığı ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle boşanma davası açarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Burcu A., bir süre sonra eşi için çektiği kredi ödenmediği gerekçesiyle yasal takibe girdiği ve hesabındaki paranın eşi tarafından başkalarına gönderildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.