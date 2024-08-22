Vicdansız koca, karısını dolandırdı!

Hatta maaşlarını alamayan elemanları bana yazıyor" dedi. Eşinden defalarca şiddet gördüğünü söyleyen Burcu A., "Her sinirlendiğinde cep telefonlarımı parçaladı. İş kurmak için verdiğim paraları farklı şekillerde kullandı. 8 aylık hamileyim çalışamıyorum, onun benim adıma yaptığı borçlar yüzünden bankalarda yasal takibe girdim. Borcunu ödemesini istedim. Beni ölümle tehdit etti. Karakola gittim şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Ödeyeceğini söylediği için krediyi ben çektim, ayrıca hesabımdaki paraları benden habersiz kullandı. Boşanma davası da açtım" diye aktardı.