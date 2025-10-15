Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Victor Hugo Şiirleri - Victor Hugo’nun En Ünlü Şiirleri ve Açıklamaları

İnsanın özgürlük, aşk ve toplumsal adaletle kurduğu derin bağları en etkileyici biçimde dile getiren dizeler, Victor Hugo'nun kaleminden çıkar. Onun sözleri yalnızca şiir değil; aynı zamanda insanın duygularıyla, toplumsal sorumluluklarıyla ve hayata bakışıyla kurduğu ilişkiye dair öğütler ve içsel bir yolculuk sunar. İşte Victor Hugo'nun en ünlü şiirleri ve açıklamaları...

Victor Hugo, Fransız edebiyatının en önemli şair ve yazarlarından biri olarak, hem romantik hem de toplumsal duyarlılığı ön plana çıkaran eserleriyle tanınır. Uzun şiirlerinden kısa dizelerine kadar her eserinde, aşk, özgürlük, adalet ve insan ruhunun evrensel duyguları işlenir. Victor Hugo'nun şiirleri, zamanın ötesine geçen bir estetik ve duygusal yoğunluk sunar; okuyucusuna hem düşünsel hem de duygusal bir deneyim yaşatır. İşte Victor Hugo'nun en etkileyici şiirleri, özellikleri ve detaylı incelemeleri…

DİLENCİ

Sen, her gün köşe başlarında
Yırtık urbanla kirli ellerinle
Avuç açan, sefil insan.

İnan yok farkımız birbirimizden.
Sen belki tüm yaşamınca dilenecek;
Beklediğin beş kuruşu biri vermezse,
Ötekinden isteyeceksin.

Ama ben, tüm yaşamım boyunca
Tek bir kez dilendim,
Bir acımasız kalbin sevdası ile alevlendim.
Öylesine boş öylesine açık kaldı ki elim,
Yemin ettim bir daha dilenmeyeceğim.

SÖYLESEM SÖYLEYEBİLSEM AH DERDİMİ

söylesem ah söyleyebilsem derdimi
mehtap bir gecede açabilsem sana kalbimi
göreceksin seninle dolu
desem, diyebilsem ki seviyorum seni
çılgınca aşığım sana
ama demem, diyemem
çünkü aramızda dağlar, denizler
ve benim o kahrolası gururum var
bu böyle sürüp gidecek
sen, seni sevdiğimi bilmeyecek, öğrenmeyeceksin
ben her gece yıldızlara seni sevdiğimi söyleyeceğim
sana asla...
çünkü aramızda dağlar denizler
ve benim o kahrolası gururum var

BAKIŞLARIN

Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur
Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur...

Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır
Bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır.

Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder
Sevişenler daima gözlerle yemin eder...

KEDER SANA YAKIŞMIYOR

Ne kadar değişmişsin ben görmiyeli,
Ellerin güzelliğini kaybetmiş nasırdan,
Hüzün rengi almış saçlarının her teli
Gözlerine gölgeler düşmüş kahırdan,
Gözlerin ki, gördüğüm gözlerin en güzeli
Ne kadar değişmişsin ben görmiyeli

Böyle mahsun kederli değildin eskiden
Fıkır fıkır gülerdi gözlerinin içi
Dudakların nemliydi sevgiden, arzudan
Yapraklarına çiğ düşmüş karanfiller gibi
Baygın kokusuna anılarla beraber giden
Böyle mahsun kederli değildin eskiden

Sevdiklerin vefasız mıydı bu kadar
Ağlamaktan mı karadı gözlerin
Bir zamanlar göz yaşını sevmezdin
Şimdi neden yaşardı gözlerin
Hasta mısın, yorgun musun nen var
Sevdiklerin vefasız mıydı bu kadar

Arzular vardır bilirsin anlatılamaz
Eskisi gibi kalsaydın ne olurdu
Taptaze, ıpılık kar gibi beyaz
Keder sana yakışmıyor gül biraz
Arzular vardır bilirsin anlatılamaz.

EN GÜZEL VİCTOR HUGO ALINTILARI

  • Zamanın her dalgası kendi alüvyonunu bırakır; her ırk binanın üzerine kendi katmanını ekler; her birey kendi taşını yerleştirir. Kunduzlar, arılar, insanlar böyle yaparlar.
  • "Ne yazık ki, çok zengin olmadığım doğru! Hatta biraz yoksul bile sayılırım, ama bu yüzden kötü yola sapmam. Bu benim suçum değil. Büyük zenginliklerin edebiyattan kazanılmadığını ve kitap kurtlarının kışın yakacak odun bulamadıklarını herkes bilir. Tüm buğday tanelerini toplayan avukatlık, diğer bilimsel mesleklere sadece samanı bırakır."
  • Ölüm cezası hükmü, gece yarısında, meşalelerin ışığında, karanlık ve soğuk bir salonda, yağmurlu ve soğuk bir kış gecesi bildirilir ancak, değil mi? Ama Ağustos ayında, sabahın sekizinde, güzel bir gün, bu iyi kalpli jüriyle, imkansız bu!

"Oysa yüreğimde cenneti taşıyordum.
Bütün hayatım boyunca hatırlayacağım bir akşamdı.
Bütün hayatım boyunca!"

Kim bilir ölüm ruhumuzu ne hale getiriyor? Onu ne şekle sokuyor?
Ondan aldığı ya da ona verdiği nedir? Onu nereye yerleştiriyor? Dünyaya bakması ve de ağlaması için arada sırada ona canlı gözler veriyor mu?