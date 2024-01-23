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Haberler Yaşam Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:29

Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!

1991 yılında Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Khalid bin Mohsen Shaari, 2013 yılında tartıya çıktığında tam 610 kilo geliyordu. Bırakın yerinden kalkmayı yatakta bile dönemeyen adam, tam 542 kilo verdi. Yayınlanan son fotoğrafı ise herkesi şoke etti. İşte Khalid Bin Mohsen Shaari'nin akıllara durgunluk veren hikâyesi

Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor… Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid bin Mohsen Shaari, dünyanın yaşayan en ağır insanı ilan edilmişti. Genç adam 22 yaşında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Khalid tedavi edilmesi için bir vinç ile evden çıkarıldı. Genç adamın hayatı o günden sonra değişti. Khalid bin Mohsen Shaari, yıllar için 542 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.

Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!

Khalid bin Mohsen Shari, 28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da doğdu.

Ağustos 2013'te Khalid, dünyanın en ağır ikinci ve yaşayan en ağır insanı ilan edildi.

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Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!

22 yaşındaki bu adam 2013 yılında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Dünyanın en ağır ikinci adamı olarak biliniyordu.

Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!

Yürümeyi bırak yatakta bile dönemeyen genç adamı, 2013 yılında zamanın Suudi Kralı Abdullah, ameliyat olması için Riyad'a getirtti.

Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!

Evden vinçle alınan genç adamın, bugünden sonra hayatı tamamen değişti.

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