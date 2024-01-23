Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor… Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid bin Mohsen Shaari, dünyanın yaşayan en ağır insanı ilan edilmişti. Genç adam 22 yaşında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Khalid tedavi edilmesi için bir vinç ile evden çıkarıldı. Genç adamın hayatı o günden sonra değişti. Khalid bin Mohsen Shaari, yıllar için 542 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.