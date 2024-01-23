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Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
09:29
Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırtıyor!
1991 yılında Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Khalid bin Mohsen Shaari, 2013 yılında tartıya çıktığında tam 610 kilo geliyordu. Bırakın yerinden kalkmayı yatakta bile dönemeyen adam, tam 542 kilo verdi. Yayınlanan son fotoğrafı ise herkesi şoke etti. İşte Khalid Bin Mohsen Shaari'nin akıllara durgunluk veren hikâyesi