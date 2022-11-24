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Volkswagen fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:45
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
14:56
Volkswagen fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu?
Beklenen ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV matrah düzenlemesi ile beraber indirim gelen araçlar listesi de belli oldu. Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen fiyat listesi güncellendi!