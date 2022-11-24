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Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 14:56

Volkswagen fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu?

Beklenen ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV matrah düzenlemesi ile beraber indirim gelen araçlar listesi de belli oldu. Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen fiyat listesi güncellendi!

Volkswagen fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu?

Volkswagen fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen fiyat listesi yeni rakamlar belli oldu. Sıfır otomobil almak isteyenlerin takibinde yer alan araç fiyatları bu kapsamda değişiklik gösterirken marka marka ve model model indirimli araç fiyatları listesi de açıklanmış oldu. Peki; ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu? İşte Volkswagen fiyat listesi.

Volkswagen fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi kararına göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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Volkswagen fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu?

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

Volkswagen fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu?

Volkswagen fiyat listesi fiyatları güncellenmektedir. Resmi fiyatlar geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Volkswagen fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Volkswagen marka araç fiyatları ne kadar oldu?
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