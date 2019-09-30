Whatsapp'ı iPhone'da kullananlar dikkat! Bu özellik başınızı ağrıtabilir

WhatsApp, hemen hemen her akıllı telefon sahibinin kullandığı bir uygulama durumunda. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, getirdiği yenilikliklerle haber olmasının yanında; zaman zaman çeşitli güvenlik açıkları ile de gündem oluyor. Bu seferki gelişme ise iPhone sahibi WhatsApp kullanıcılarını üzecek türden. WhatsApp'ta sohbet sırasında gönderilen ve silinen fotoğraflar kullanıcıların başını fena halde ağrıtacak. Öte yandan, WhatsApp yetkilileri ile diğer bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram yetkilileri arasında bir 'laf dalaşı' da yaşandı.