Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!

30 MİLYON LİRA VURGUN

Şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka kişileri de ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon Türk lirası dolandırıldıkları tespit belirlendi.