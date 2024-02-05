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Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:46
Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; yabancı uyruklu kişilerin sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkeklerle irtibata geçtikleri ve görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda alarak şantaj ve tehdit eden suç örgüt yönelik Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı. Suç örgütünün 30 milyon Türk lirası dolandırıldıkları tespit edilirken mal varlıklarına da el konuldu.