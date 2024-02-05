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Haberler Yaşam Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:46

Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; yabancı uyruklu kişilerin sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkeklerle irtibata geçtikleri ve görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda alarak şantaj ve tehdit eden suç örgüt yönelik Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı. Suç örgütünün 30 milyon Türk lirası dolandırıldıkları tespit edilirken mal varlıklarına da el konuldu.

ÖMER ÇETİN
Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde örgüt liderinin de içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDEN ŞANTAJ
Suç örgütü üyesi şüphelilerin; yabancı uyruklu kişilerin kadın profilli sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkeklerle irtibata geçtikleri ve görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları tespit edildi.

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Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!

30 MİLYON LİRA VURGUN
Şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka kişileri de ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon Türk lirası dolandırıldıkları tespit belirlendi.

Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyonlar sonucu; 2 adet otomobil, 33 adet cep telefonu, 27 adet sim kart, 47 adet farklı bankalara ait banka kartları, çok miktarda döviz ve Türk kirası ile yabancılar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu.

Yabancı kadınlardan Türk erkeklerine tuzak! Müstehcen görüntülerini böyle alıp şantaj yaptılar!

SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız.

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