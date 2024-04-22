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Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından öldürüldü: Annesine söylediği son sözleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:34
Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından öldürüldü: Annesine söylediği son sözleri ortaya çıktı!
İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen fenomen Yağmur Taktaş, ABD'de yaşadığı evde ölü bulundu. Taktaş, memleketi Adana'da toprağa verilirken ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar kan dondurdu! Acılı aile kızlarının daha önce de şiddet gördüğü Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F. tarafından öldürdüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Yağmur Taktaş'ın annesine son sözleri ise şüphe doluydu: Türkiye'ye benim ölüm gelir!