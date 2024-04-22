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Haberler Yaşam Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından öldürüldü: Annesine söylediği son sözleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:34

Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından öldürüldü: Annesine söylediği son sözleri ortaya çıktı!

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen fenomen Yağmur Taktaş, ABD'de yaşadığı evde ölü bulundu. Taktaş, memleketi Adana'da toprağa verilirken ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar kan dondurdu! Acılı aile kızlarının daha önce de şiddet gördüğü Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F. tarafından öldürdüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Yağmur Taktaş'ın annesine son sözleri ise şüphe doluydu: Türkiye'ye benim ölüm gelir!

Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından öldürüldü: Annesine söylediği son sözleri ortaya çıktı!

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, İşte Benim Stilim yarışması ile ün kazandı. Bir süredir ABD'de yaşayan ve Türk asıllı ABD vatandaşı A.C.F. ile birlikte olan Taktaş'ın kaldığı evde cansız bedenine ulaşıldı!

Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından öldürüldü: Annesine söylediği son sözleri ortaya çıktı!

MEMLEKETİ ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

3 Nisan'da hayatını kaybettiği iddia edilen ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cenazesi, önceki gün hava yoluyla getirildiği memleketi Adana'da sonsuzluğa uğurlandı.

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Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından öldürüldü: Annesine söylediği son sözleri ortaya çıktı!

TEK ŞÜPHELİ TÜRK ASILLI ABD'Lİ SEVGİLİ!

Yağmur Taktaş'ın acılı ailesi ise kızlarının Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F. tarafından öldürüldüğü iddiasını ortaya attı.

Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından öldürüldü: Annesine söylediği son sözleri ortaya çıktı!

Babası Amerikan, annesi Türk vatandaşı olan A.C.F.'nin Türkiye'de bulunduğu dönemde de birçok kez Taktaş'a şiddet uyguladığı hatta genç fenomenin bu nedenle dalağını kaybettiği açıklandı. Şiddet görmesine rağmen Taktaş, A.C.F.'nin ısrarları sonucu sevgilisiyle barıştı, 2023'ün yaz aylarında da ABD'ye taşındı.

Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından öldürüldü: Annesine söylediği son sözleri ortaya çıktı!

KAN DONDURAN DETAYLARA ULAŞILDI

Taktaş ailesi avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi olurken kan donduran detaylara da ulaşıldı. Öyle ki Taktaş'ın öldürülmeden önce annesine "Türkiye'ye benim ölüm gelir" dediği ortaya çıktı.

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