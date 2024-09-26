Giriş Tarihi: 26.09.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
15:08
“Yakayım mı sizi” diyerek çakmağı çakmıştı: Gizem’i ateşe veren Önder E. hakkında karar açıklandı!
Feci olay Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelmişti. 10 Aralık 2021 günü yaşanan olayda, hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı, hemşire Önder E.'nin elindeki çakmakla "yakayım mı sizi" diyerek alkol şişelerini ateşe verdiği ve yaralanmalarına sebep olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı. Davanın karar duruşması görüldü. Suçlamaları kabul etmeyen Önder E'ye 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. İşte detaylar…