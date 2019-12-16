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  • Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

Bu köyü tüm sakinleri teker teker terk etti. Adeta harabeye dönen 'nin eteklerindeki köyde inatla yaşamaya devam eden bir aile var. Yalnız başlarına kaldıkları köyde zorluklara rağmen hayatlarına devam eden ailenin ilginç de bir hikayesi var. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 37 yıl önce boşaltılan Sazak Dağı'nın eteklerindeki köyde sadece 4 kişilik aile kaldı. Çobanlık yaparak geçinen aile elektriği güneş panelinden sağlarken, suyu ise 10 kilometre uzaklıktan getiriyor. Köyü ziyarete ise şimdi sadece fotoğrafçılar geliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılan evler doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 08:01
Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre, Denizli kent merkezine ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yalnızca bir aile kaldı.

Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

1982 yılında meydana gelen deprem ve heyelandan dolayı vatandaşlar elleri ile yaptıkları toprak evleri terk ederek yaklaşık 10 kilometre uzağa taşındı. 30 yıl içerisinde yavaş yavaş boşalan köyde sadece bir aile kaldı.

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Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

(40) ve Mehmet Yılmaz (52) çifti, 2.5 yaşındaki kızları ve 19 yaşındaki oğulları ile birlikte yaşıyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz'ın en büyük yardımcısı ise eşi Gülsüm Yılmaz.

Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

İki odalı toprak evde yaşayan aile elektrik ihtiyacını güneş panelinden sağlarken, suyu traktörle 10 kilometre uzaklıktan getiriyor.

Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

Yılmaz ailesi genel ihtiyaçlarını ise haftada bir defa Sarayköy ilçe merkezine giderek karşılıyor. Aile, doğal yaşamdan ise çok memnun.

Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

"BİR TEK BİZ YAŞIYORUZ, BAŞKA YAŞAYAN DA YOK"
Sabahları erken saatlerde küçükbaş hayvanlarına bakan ve ardından onları otlamaya götüren Mehmet Yılmaz, eskiden Sazak köyünde yaşadığını ve sonra tekrar geri geldiğini belirterek,

Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

"Eskiden de burada yaşıyordum, gittim tekrardan geri geldim.

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