Yaklaşık 40 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı! Burada yaşıyorlar çünkü...

Bu köyü tüm sakinleri teker teker terk etti. Adeta harabeye dönen Denizli'nin Sazak Dağı eteklerindeki köyde inatla yaşamaya devam eden bir aile var. Yalnız başlarına kaldıkları köyde zorluklara rağmen hayatlarına devam eden ailenin ilginç de bir hikayesi var. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 37 yıl önce boşaltılan Sazak Dağı'nın eteklerindeki köyde sadece 4 kişilik aile kaldı. Çobanlık yaparak geçinen aile elektriği güneş panelinden sağlarken, suyu ise 10 kilometre uzaklıktan getiriyor. Köyü ziyarete ise şimdi sadece fotoğrafçılar geliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılan evler doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor.