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Haberler Yaşam YALAN 29. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Yalan son bölüm izle tek parça, full HD
Giriş Tarihi: 21.12.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:00

YALAN 29. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Yalan son bölüm izle tek parça, full HD

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan yeni bölümleri ile her cumatesi ekranlara geliyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin, içine düştüğü yalanlar ağından kurtulma mücadelesini anlatan Yalan 29. bölüm izle seçeneği ile ekranlarda yerini aldı. 21 Aralık tarihli son bölümde Zehra, Melike'ye, Duru'nun yaşamasının tek şansının, kendisinin ölmesi olduğunu söyler.. İşte, Kanal D ekranı iel Yalan son bölüm izle tek parça.

YALAN 29. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Yalan son bölüm izle tek parça, full HD

Her hafta Cumartesi günü yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalan dizisininbBaşrollerini Özge Borak ve Aslıhan Güner gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Heyecan dolu gelişmeleriyle dikkat çeken Yalan 29. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri ile seyircileri ekran başına topluyor. İşte, Yalan son bölüm izle linki ve yeni bölümden detaylar...

YALAN 29. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Yalan son bölüm izle tek parça, full HD

YALAN 29. BÖLÜM İZLE

21 Aralık 2024 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

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YALAN 29. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Yalan son bölüm izle tek parça, full HD

YALAN SON BÖLÜM KONUSU

Zehra, Melike'ye, Duru'nun yaşamasının tek şansının, kendisinin ölmesi olduğunu söyler. Duru korku ve dehşet içinde kalmışken Kadir, Melike ve Duru'nun canına zarar gelmeyeceğine yemin eder. Kadir, Alaz ve Alef'in durumunu öğrenmek için Yusuf'a gidecekken, Duru da kendisine eşlik eder. Cengiz'in elinden kurtulan Berrin, soluğu Yusuf'un evinde alır. Hazal'ın da orada olmasını fırsat bilerek, Yusuf'un kasası ve telefonundan çalınanları söyler. Ancak hiç beklenmedik şey olur ve Hazal, Yusuf'a her şeyi itiraf eder. Alaz, Duru'yu aşiretten koruduğunu söylese de Kadir ve Melike'yi ikna edemez. Hülya ve Cengiz ise kendi dertlerine düşmüş, her an Yusuf ya da polis tarafından baskına uğrayacaklarını düşünmektedir. Tek çareleri kaçmaktır ancak ikisinin de yeterli parası yoktur..

YALAN 29. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Yalan son bölüm izle tek parça, full HD

Kadir ve Vahdet'in görüşmesi sert geçse de Vahdet, oğlu Alaz'ı tutsak halde görüp onunla konuşunca yelkenleri suya indirir. Artık bu savaşın sürmesine gerek yoktur. Barış derhal ilan edilecek ve resmileşmesi için, Karacalar ve Aladağlar arasında yemek olacaktır. Barış yemeğinden önce Alaz ve Duru, her şeye rağmen barışı getirdikleri için birbirine teşekkür eder ve arkadaş kalmaya karar verirler. Barış yemeğinde bir süre her şey yolunda gitse de Seher, çektiği silahla Kadir ve Melike'nin hayatını tehlikeye atar. Diğer tarafta ise Duru, babasının katilinin Berrin ve Yusuf olduğunu öğrenir. Seher'in çektiği silahtan çıkan kurşun, kime isabet etmiş ve Duru bu bilgiyle ne yapacaktır?.

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