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YALAN 29. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Yalan son bölüm izle tek parça, full HD
Giriş Tarihi: 21.12.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
19:00
YALAN 29. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Yalan son bölüm izle tek parça, full HD
Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan yeni bölümleri ile her cumatesi ekranlara geliyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin, içine düştüğü yalanlar ağından kurtulma mücadelesini anlatan Yalan 29. bölüm izle seçeneği ile ekranlarda yerini aldı. 21 Aralık tarihli son bölümde Zehra, Melike'ye, Duru'nun yaşamasının tek şansının, kendisinin ölmesi olduğunu söyler.. İşte, Kanal D ekranı iel Yalan son bölüm izle tek parça.