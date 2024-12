YALAN 29. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Yalan son bölüm izle tek parça, full HD

YALAN SON BÖLÜM KONUSU

Zehra, Melike'ye, Duru'nun yaşamasının tek şansının, kendisinin ölmesi olduğunu söyler. Duru korku ve dehşet içinde kalmışken Kadir, Melike ve Duru'nun canına zarar gelmeyeceğine yemin eder. Kadir, Alaz ve Alef'in durumunu öğrenmek için Yusuf'a gidecekken, Duru da kendisine eşlik eder. Cengiz'in elinden kurtulan Berrin, soluğu Yusuf'un evinde alır. Hazal'ın da orada olmasını fırsat bilerek, Yusuf'un kasası ve telefonundan çalınanları söyler. Ancak hiç beklenmedik şey olur ve Hazal, Yusuf'a her şeyi itiraf eder. Alaz, Duru'yu aşiretten koruduğunu söylese de Kadir ve Melike'yi ikna edemez. Hülya ve Cengiz ise kendi dertlerine düşmüş, her an Yusuf ya da polis tarafından baskına uğrayacaklarını düşünmektedir. Tek çareleri kaçmaktır ancak ikisinin de yeterli parası yoktur..