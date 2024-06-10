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Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
23:29
Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yalan 4. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yeni bölümü takip eden dizi takipçileri gelecek hafta olacakları araştırıyor. Her hafta pazartesi günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yapımda Eylül Tumbar, Aslıhan Güner gibi isimler yer alıyor. Peki; Yalan 4. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?