Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!

YALAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Zehra'dan son anda kurtulan Melike, Hazal'ın varlığını daha fazla saklayamaz. Duru ve Melike arasında da Kerim sayesinde beklenmedik bir iş birliği doğar. Melike'nin giderek güçlenmesinden korkan Berrin ve Hülya, Melike'yi etkisiz hale getirecek bir plan kurar.

Diğer tarafta Haluk da Hazal'ı kendi cephesine çekerek, Berrin'in sakladığı gerçeklerin izini sürmeye başlar. Melike'nin Hazal'ın başını büyük bir beladan kurtarmasıyla ikilinin arasında gerçek bir sıcaklık doğar.