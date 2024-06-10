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Haberler Yaşam Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:29 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 23:29

Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yalan 4. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yeni bölümü takip eden dizi takipçileri gelecek hafta olacakları araştırıyor. Her hafta pazartesi günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yapımda Eylül Tumbar, Aslıhan Güner gibi isimler yer alıyor. Peki; Yalan 4. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!

Yalan yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Duru ve Melike işbirliği sonrası yaşanacaklar izleyenlerin gündeminde. Yeni dizide gelişmeler takip ediliyor. Diziyi izleyenler ekran başında. Peki; Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!

YALAN 3. BÖLÜM İZLE

10 Haziran 2024 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan

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Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!

YALAN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında izlenen Yalan dizisnin yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!

YALAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Zehra'dan son anda kurtulan Melike, Hazal'ın varlığını daha fazla saklayamaz. Duru ve Melike arasında da Kerim sayesinde beklenmedik bir iş birliği doğar. Melike'nin giderek güçlenmesinden korkan Berrin ve Hülya, Melike'yi etkisiz hale getirecek bir plan kurar.

Diğer tarafta Haluk da Hazal'ı kendi cephesine çekerek, Berrin'in sakladığı gerçeklerin izini sürmeye başlar. Melike'nin Hazal'ın başını büyük bir beladan kurtarmasıyla ikilinin arasında gerçek bir sıcaklık doğar.

Yalan 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı bekleniyor!

Diğer yandan Melike, Duru'yu da tasarım yarışması için destekler ve hep yanında olur. Yarışmanın final gecesinde Melike hayatının en büyük şaşkınlığını yaşayacaktır: Yoksa Duru kendi kızı mıdır?

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