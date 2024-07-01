Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 23:42

Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 3. Bölüm fragmanı araştırılıyor. 5. Bölümüyle ekranlara gelen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimler yer alıyor. Son bölümü heyecanlı bir şekilde biten dizi için "Yalan fragman izle " ekranı araştılıyor. Melike için gerçekler gün yüzüne çıkmıştır. Bundan sonra herkesin hayatı bambaşka olacaktır. Peki Yalan dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Yalan 6. Bölüm fragmanı izle

Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

Ekranların yeni dizisi Yalan ilk 5 bölümüyle izletyici etkiledi. Bu hafta 5. Bölümüyle ekranlarda yer alan dizi Melike'nin acıklı hikayesiyle izleyicileri hüzünlendiriyor. Melike'nin ve kızını gerçekleri öğrenip öğrenemeyeceğini merak eden seyirciler Yalan dizisi yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Yalan yeni bölümü fragman izle

Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

YALAN DİZİSİ FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Yalan dizisi 6. Bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Diziye ait fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan/fragmanlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

YALAN SON BÖLÜM İZLE

Diziye ait tüm bölümler aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

YALAN DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Melike, Duru'nun kızı olduğuna ikna olmaya başlar. Melike bu durumu ablası Hülya ile paylaşır. Hazal, Melike'nin gerçekleri öğrendiğini anlar. Melike, Berrin'i bir çocuk mezarı başında bulur ve kızına ne yaptığını sorar. Melike, Berrin'i köşeye sıkıştırır!

Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

Hazal, ailesine karşı Melike'yi koruyor. Duru, Melike'nin söylediklerini düşünür ve Hazal'ın gerçekleri bildiğini tahmin eder. Hazal, Kerim'i öper. Bunu gören Duru şaşkınlığını gizleyemez. Melike, Hülya'ya Duru ve Berrin hakkında bir şey bilip bilmediğini sorar!

SON DAKİKA