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Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
23:42
Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!
Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 3. Bölüm fragmanı araştırılıyor. 5. Bölümüyle ekranlara gelen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimler yer alıyor. Son bölümü heyecanlı bir şekilde biten dizi için "Yalan fragman izle " ekranı araştılıyor. Melike için gerçekler gün yüzüne çıkmıştır. Bundan sonra herkesin hayatı bambaşka olacaktır. Peki Yalan dizisi fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Yalan 6. Bölüm fragmanı izle