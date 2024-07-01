Yalan 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

YALAN DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Melike, Duru'nun kızı olduğuna ikna olmaya başlar. Melike bu durumu ablası Hülya ile paylaşır. Hazal, Melike'nin gerçekleri öğrendiğini anlar. Melike, Berrin'i bir çocuk mezarı başında bulur ve kızına ne yaptığını sorar. Melike, Berrin'i köşeye sıkıştırır!