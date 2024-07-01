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Haberler Yaşam YALAN DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLE EKRANI | 'Gerçekler ortaya çıkıyor!' Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 01.07.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 18:48

YALAN DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLE EKRANI | 'Gerçekler ortaya çıkıyor!' Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 5. Bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri buluşturan dizi için "Yalan 5. bölüm izle" ekranı araştılıyor. Masum olduğu halde hüküm giyen Melike yirmi yıl sonra dışarı çıkar ve tek istediği ablasına bıraktığı kızına kavuşmaktır. Melike, Duru'nun kızı olduğuna ikna olmaya başlar. Melike bu durumu ablası Hülya ile paylaşır. Hazal, Melike'nin gerçekleri öğrendiğini anlar. Peki Melike geçekleri anlayacak mıdır, Duru gerçek annesini öğrenecek midir? İşte tüm bu soruların cevabı için Yalan son bölüm izle, Yalan dizisi yeni bölüm izle

YALAN DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLE EKRANI | ’Gerçekler ortaya çıkıyor!’ Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Ekranların yeni dizisi Yalan bu hafta 5. Bölümüyle ekranlarda yer alacak dizi Melike'nin acıklı hikayesiyle izleyicileri hüzünlendiriyor. Melike'nin ve kızını gerçekleri öğrenip öğrenemeyeceğini merak eden seyirciler Yalan dizisi canlı izle araştırmalarına başladı. İşte Yalan son bölüm izle

YALAN DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLE EKRANI | ’Gerçekler ortaya çıkıyor!’ Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

YALAN DİZİSİ İZLE

Yalan dizisi 5. Bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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YALAN DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLE EKRANI | ’Gerçekler ortaya çıkıyor!’ Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

YALAN DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Melike, Duru'nun kızı olduğuna ikna olmaya başlar. Melike bu durumu ablası Hülya ile paylaşır. Hazal, Melike'nin gerçekleri öğrendiğini anlar. Melike, Berrin'i bir çocuk mezarı başında bulur ve kızına ne yaptığını sorar. Melike, Berrin'i köşeye sıkıştırır!

YALAN DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLE EKRANI | ’Gerçekler ortaya çıkıyor!’ Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Hazal, ailesine karşı Melike'yi koruyor. Duru, Melike'nin söylediklerini düşünür ve Hazal'ın gerçekleri bildiğini tahmin eder. Hazal, Kerim'i öper. Bunu gören Duru şaşkınlığını gizleyemez. Melike, Hülya'ya Duru ve Berrin hakkında bir şey bilip bilmediğini sorar!

YALAN DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLE EKRANI | ’Gerçekler ortaya çıkıyor!’ Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Başta bir oyun olarak başlasa da Hazal, Melike'ye karşı bir yakınlık duymaya başlar. Aralarında duygu yüklü bir konuşma yaşanır.

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