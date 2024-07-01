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YALAN DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLE EKRANI | 'Gerçekler ortaya çıkıyor!' Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 01.07.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
18:48
YALAN DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLE EKRANI | 'Gerçekler ortaya çıkıyor!' Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı
Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 5. Bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri buluşturan dizi için "Yalan 5. bölüm izle" ekranı araştılıyor. Masum olduğu halde hüküm giyen Melike yirmi yıl sonra dışarı çıkar ve tek istediği ablasına bıraktığı kızına kavuşmaktır. Melike, Duru'nun kızı olduğuna ikna olmaya başlar. Melike bu durumu ablası Hülya ile paylaşır. Hazal, Melike'nin gerçekleri öğrendiğini anlar. Peki Melike geçekleri anlayacak mıdır, Duru gerçek annesini öğrenecek midir? İşte tüm bu soruların cevabı için Yalan son bölüm izle, Yalan dizisi yeni bölüm izle