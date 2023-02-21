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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle: Pelin ile yüzleşen Seyran Ferit ile yakınlaşıyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 21.02.2023 23:16 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 23:16

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle: Pelin ile yüzleşen Seyran Ferit ile yakınlaşıyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını, deprem nedeniyle yayınına ara vermişti. İki haftalık aranın ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük bir merak konusuydu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölüm fragmanında, Seyran'ın uzun süredir yaşadığı bütün olayları Halis Ağa'ya tek tek anlattığı görülürken en büyük travması olan Pelin'le buluşması dikkat çekti. Öte yandan Seyran ile Ferit'in yakınlaştığı anlar fragmana damga vurdu. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle!

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle: Pelin ile yüzleşen Seyran Ferit ile yakınlaşıyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, 24 Şubat Cuma akşamı 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler, ''Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle'' araştırmasına çıktı. Yeni bölümde, Seyran, yaşadığı bütün olayları Halis Ağa'ya tek tek anlatıyor. Öte yandan Seyran'ın, uzun süredir en büyük travması olan Pelin ile buluşması dikkat çekiyor. Fragmanın son sahnesinde ise aşk itirafında bulunan Ferit Seyran ile yakınlaşıyor. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle…

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle: Pelin ile yüzleşen Seyran Ferit ile yakınlaşıyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yalı Çapkını 21. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için:

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle: Pelin ile yüzleşen Seyran Ferit ile yakınlaşıyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

3 Şubat 2023 tarihli son bölümü izlemek için:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/20-bolum

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle: Pelin ile yüzleşen Seyran Ferit ile yakınlaşıyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle: Pelin ile yüzleşen Seyran Ferit ile yakınlaşıyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

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