Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle: Pelin ile yüzleşen Seyran Ferit ile yakınlaşıyor! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını, deprem nedeniyle yayınına ara vermişti. İki haftalık aranın ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük bir merak konusuydu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölüm fragmanında, Seyran'ın uzun süredir yaşadığı bütün olayları Halis Ağa'ya tek tek anlattığı görülürken en büyük travması olan Pelin'le buluşması dikkat çekti. Öte yandan Seyran ile Ferit'in yakınlaştığı anlar fragmana damga vurdu. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle!