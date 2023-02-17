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Haberler Yaşam Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok? 17 Şubat Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 17.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:48

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok? 17 Şubat Star TV yayın akışı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle milli yas ilan edilirken spor müsabakaları, eğlence etkinlikleri ve yayınları da durduruldu. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını bugün var mı, bu hafta yok mu gibi sorularla araştırılıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapım geçtiğimiz hafta ekranlara gelmedi. Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, neden yok soruları yanıt arıyor. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı yok mu, bu Cuma yayınlanacak mı? İşte, 17 Şubat Star TV yayın akışı ile cevaplar…

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok? 17 Şubat Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını bu hafta var mı, bu Cuma yok mu gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Gülseren Budayıcıoğlu imzalı yapım ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen depremin ardından diziler ve programlar yayından kalktı ve arama kurtarma çalışmalarına yer verildi. Şimdi dizinin takipçileri Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı sorularına yanıt arıyor. Sorular Star TV yayın akışı ile araştırılıyor. Peki, 17 Şubat Yalı Çapkını bugün var mı, neden yok? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok? 17 Şubat Star TV yayın akışı

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Yalı Çapkını dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz paylaşıldığı kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok? 17 Şubat Star TV yayın akışı

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı ancak çekimlerin yeniden başladığı yönünde bilgiler sosyal medyada yer almaya başladı.

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok? 17 Şubat Star TV yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI (17 ŞUBAT CUMA)

12:00 Star Haber

13:00 Söz

18:15 Star Haber

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok? 17 Şubat Star TV yayın akışı

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

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