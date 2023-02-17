Haberler Yaşam Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok? 17 Şubat Star TV yayın akışı

Giriş Tarihi: 17.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:48

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle milli yas ilan edilirken spor müsabakaları, eğlence etkinlikleri ve yayınları da durduruldu. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını bugün var mı, bu hafta yok mu gibi sorularla araştırılıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapım geçtiğimiz hafta ekranlara gelmedi. Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, neden yok soruları yanıt arıyor. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı yok mu, bu Cuma yayınlanacak mı? İşte, 17 Şubat Star TV yayın akışı ile cevaplar…