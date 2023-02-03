Yalı Çapkını Vahit kimdir? Yalı Çapkını’nın Vahit’i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Cuma akşamı yayınlanan diziye usta tiyatrocu Mehmet Esen dahil oldu. Esen, dizide Vahit karakterine hayat verecek ve 20. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını Vahit kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Büyük bir mafya hesaplaşmasına sahne olacak dizide Vahit karakteri de kilit bir rolde izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yalı Çapkını'nın Vahit'i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın Vahit'i Mehmet Esen hayatı ve kariyeri.