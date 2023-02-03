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Haberler Yaşam Yalı Çapkını Vahit kimdir? Yalı Çapkını'nın Vahit'i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 13:48

Yalı Çapkını Vahit kimdir? Yalı Çapkını'nın Vahit'i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Cuma akşamı yayınlanan diziye usta tiyatrocu Mehmet Esen dahil oldu. Esen, dizide Vahit karakterine hayat verecek ve 20. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını Vahit kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Büyük bir mafya hesaplaşmasına sahne olacak dizide Vahit karakteri de kilit bir rolde izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yalı Çapkını'nın Vahit'i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın Vahit'i Mehmet Esen hayatı ve kariyeri.

Yalı Çapkını Vahit kimdir? Yalı Çapkını’nın Vahit’i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Yalı Çapkını Vahit kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının her bölümüyle izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Cuma akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna usta tiyatrocu Mehmet Esen katıldı. Esen, dizide Vahit karakterini canlandıracak. Vahit karakterinin dizinin seyrini nasıl değiştireceği büyük bir merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını dizisi Vahit kimdir? Yalı Çapkını dizisinde Vahit'i canlandıran Mehmet Esen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını Vahit kimdir? Yalı Çapkını’nın Vahit’i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

MEHMET ESEN YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE!

Star TV'nin OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna usta tiyatrocu Mehmet Esen dahil oldu. Esen, dizide Vahit karakterini canlandıracak.

Büyük bir mafya hesaplaşmasına sahne olacak dizide Vahit karakteri kilit bir rolde izleyici karşısına çıkacak.

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Yalı Çapkını Vahit kimdir? Yalı Çapkını’nın Vahit’i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

MEHMET ESEN KİMDİR?

13 Ekim 1958 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Esen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmendir. Sanata yatkınlığı, altı yaşında sahnede izlediği Münir Özkul'dan etkilenerek Cihangir İlkokulu'nda sahneye koyup sergilediği tek kişilik oyunuyla ortaya çıktı.

Ankara Atatürk Lisesi'nde okuyan Mehmet Esen, öğrencilik yıllarında Ankara Deneme Sahnesi'nde eğitim alıp aynı yerde kadroya girerek ilk oyunu Bozkır Dirliği'nde rol aldı.

Yalı Çapkını Vahit kimdir? Yalı Çapkını’nın Vahit’i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Meddahlığa ilk kez, Haldun Taner'in yönlendirmesiyle başlayan Esen, Münir Özkul'un yönetmenliğinde Erol Toy'un yazdığı "Düş ve Gerçek", Ahmet Önel'in yazdığı "Kaşif-i Eyvah Nadir Efendi" adlı meddah oyunlarını oynadı.

Önemli sağlık sorunları yaşayıp kalp ameliyatı geçiren sanatçı, "Ustamdır" dediği Genco Erkal'la tanışmasıyla Dostlar Tiyatrosunda oynamaya başladı. Ustası Erkan Yücel'in ölümünden aşırı derecede etkilenerek sanat yaşamına 4 yıl ara verdi ve Erkan Yücel'in anısına "Düş ve Gerçek"i tekrar oynayarak sanat yaşamına geri döndü.

Yalı Çapkını Vahit kimdir? Yalı Çapkını’nın Vahit’i Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Sanatçı Kerim Afşar'ın, Suçlular ve Suçsuzlar oyununda kendisine başrol vermesiyle büyük başarı elde etti. Berlin'de Alman ve Türk tiyatrolarında yönetmen ve oyuncu olarak birçok projede yer aldı. 1994 yılında Leman Kültür'de Tuncel Kurtiz'in el vermesiyle doğaçlama olarak yaptığı meddah gösterisiyle yeni bir akım başlattı. Bu dönem Cem Yılmaz ve Ata Demirer'e de bu şekilde yol açtı.

1997'de tekrar Almanya'ya giderek Theater Forum'da (Berlin) tiyatro çalışmaları yaptı. 2000 yılında Türkiye'ye döndü. Almanya izlenimlerini anlatan "Aşk Hayattan Büyük" adlı bir roman yazdı. 2011 yılında DOT Tiyatrosunda "Festen" adlı oyunda oynadı.

2021 yılında yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini yaptığı Yapayalnız adlı filmde ayrıca oynadı. Son olarak, Ekin Onat yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Kayıp adlı kısa filmindeki performansıyla Montreal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.

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