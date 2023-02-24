Haberler Yaşam Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin’in annesi Zerrin’i canlandıran Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Giriş Tarihi: 24.02.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 22:00

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Her Cuma akşamı yayınlanan diziye Toprak Sağlam dahil oldu. Sağlam, dizide Zerrin karakterine hayat verecek ve Pelin'in annesi rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ö Yalı Çapkını Zerrin kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümde, Seyran ile Pelin büyük bir yüzleşme yaşayacak ve Seyran'ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı ise merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını'nın Zerrin'i Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın Zerrin'i Toprak Sağlam hayatı ve kariyeri.