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Haberler Yaşam Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin’in annesi Zerrin’i canlandıran Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 22:00

Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin’in annesi Zerrin’i canlandıran Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Her Cuma akşamı yayınlanan diziye Toprak Sağlam dahil oldu. Sağlam, dizide Zerrin karakterine hayat verecek ve Pelin'in annesi rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ö Yalı Çapkını Zerrin kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümde, Seyran ile Pelin büyük bir yüzleşme yaşayacak ve Seyran'ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı ise merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını'nın Zerrin'i Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını'nın Zerrin'i Toprak Sağlam hayatı ve kariyeri.

Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin’in annesi Zerrin’i canlandıran Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Yalı Çapkını Zerrin kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Yalı Çapkını dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin kadrosuna Toprak Sağlam katıldı. Sağlam, her bölümü iple çekilen yapımda Pelin'in annesi Zerrin karakterine hayat verecek. Peki, Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını'nın Zerrin'i Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Toprak Sağlam hakkında merak edilenler.

Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin’in annesi Zerrin’i canlandıran Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TOPRAK SAĞLAM ÖMER DİZİSİNDE!

Star TV'nin OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yine sürükleyici ve renkli olaylara sahne olacak.

Seyran ile büyük bir yüzleşme yaşayacağı Pelin arasındaki savaş kızışacak ve Seyran'ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak.

Dizinin kadrosuna Toprak Sağlam dahil oldu. Sağlam, dizide Pelin'in annesi Zerrin karakterini canlandıracak.

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Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin’in annesi Zerrin’i canlandıran Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toprak Sağlam, aslen Trabzonludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Toprak Sağlam, müzikle yakından ilgilenmekte ve enstrümanlar çalmaktadır.

topraksaglamofficial kullanıcı adıyla Instagram hesabını oldukça aktif kullanan oyuncu, şimdilerde 37 yaşındadır.

Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin’in annesi Zerrin’i canlandıran Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan "İlk Göz Ağrısı" dizisiyle gerçekleştirmiş ve daha sonra "Mehmed: Bir Cihan Fatihi", "Düğüm Salonu", "Lokman", "Kara Ekmek", "Detay", "Kedi Özledi", "Osmanlı Tokadı", "Gökten Üç Elma Düştü" gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin’in annesi Zerrin’i canlandıran Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TOPRAK SAĞLAM ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Güvercin (Emel) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Bizanslı Teodora) (TV Dizisi)

2017 – Düğüm Salonu (Müjde) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Gözde) (TV Dizisi)

2015 – Lokman İlyas (Zeynep) (TV Filmi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2015 – Detay (Müge)(Sinema Filmi)

2015 – Delibal (Filiz)(Sinema Filmi)

2015 – Rumuz Cavidan (Cavidan) (TV Dizisi)

2015 – Eksik (Dilek)(Sinema Filmi)

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