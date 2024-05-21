Yalı Çapkını’nda Seyran’ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde ölümcül hastalığa yakalanan Seyran'ın hastalığının ne olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyordu. Gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide Seyran'ın hastalığı ile birtakım spekülasyonlar ortaya atılmış ve başrol oyuncunun öleceği iddia edilmişti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden senaryolaştırılan dizide Seyran'ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı. Meğer Seyran…