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Haberler Yaşam Yalı Çapkını'nda Seyran'ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:16

Yalı Çapkını'nda Seyran'ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...

Yalı Çapkını'nda Seyran'ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı. Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı yapımda bir süredir Seyran'ın sağlık durumu ve hastalığının sebebi ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ediyordu. Son bölümde sır perdesi aralandı. Seyran'ın herkesten sakladığı hastalığı ortaya çıktı. Ölümcül hastalık meğer…

Yalı Çapkını’nda Seyran’ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde ölümcül hastalığa yakalanan Seyran'ın hastalığının ne olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyordu. Gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide Seyran'ın hastalığı ile birtakım spekülasyonlar ortaya atılmış ve başrol oyuncunun öleceği iddia edilmişti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden senaryolaştırılan dizide Seyran'ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı. Meğer Seyran…

Yalı Çapkını’nda Seyran’ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...

Her hafta Cuma günleri Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını'nın son bölümünde Suna'nın Seyran'ın hasta olduğunu öğrenmesi ve iki kardeş ağlarken Ferit'in odaya girmesi damga vurmuştu.

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Yalı Çapkını’nda Seyran’ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını her hafta cuma günü yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Yalı Çapkını’nda Seyran’ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden senaryolaştırılan dizinin 70. bölümünde; Seyran'ın hastalığını Suna'nın öğrenmesi dikkat çekmişti.

Yalı Çapkını’nda Seyran’ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...

Gerçek hikayeden ekrana uyarlanan yapımda psikiyatri kliniğine giderek psikolojik destek almaya başlayan Seyran ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışırken diğer tarafta ise hastalığını Ferit'e nasıl söyleyeceği yönündeki endişe yaşıyordu.

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