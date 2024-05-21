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Yalı Çapkını'nda Seyran'ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:16
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı! Ölümcül hastalık meğer...
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı. Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı yapımda bir süredir Seyran'ın sağlık durumu ve hastalığının sebebi ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ediyordu. Son bölümde sır perdesi aralandı. Seyran'ın herkesten sakladığı hastalığı ortaya çıktı. Ölümcül hastalık meğer…