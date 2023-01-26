Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde silahlar patlıyor: Kim vuruldu, Kazım Ağa mı Ferit mi?

Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı. Yeni bölümde Seyran'ın işe başlamasına kızan Ferit Pelin'i yalıya getiriyor. Pelin'in yalıya geldiğini gören Seyran ise yalıyı terk ediyor. Fragmanın son sahnesinde ise silahlar patlıyor. Peki, Vurulan kim, Ferit mi yoksa Kazım Ağa mı? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 19. Bölüm 2. fragmanı izle!