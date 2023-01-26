Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde silahlar patlıyor: Kim vuruldu, Kazım Ağa mı Ferit mi?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 06:32

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde silahlar patlıyor: Kim vuruldu, Kazım AğaFerit mi?

Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı. Yeni bölümde Seyran'ın işe başlamasına kızan Ferit Pelin'i yalıya getiriyor. Pelin'in yalıya geldiğini gören Seyran ise yalıyı terk ediyor. Fragmanın son sahnesinde ise silahlar patlıyor. Peki, Vurulan kim, Ferit mi yoksa Kazım Ağa mı? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 19. Bölüm 2. fragmanı izle!

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde silahlar patlıyor: Kim vuruldu, Kazım Ağa mı Ferit mi?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 27 Ocak Cuma akşamı 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimleri başrolde buluşturan Yalı Çapkını'ndan şoke eden bir fragman yayınlandı. Yayınlanan Yalı Çapkını 19. Bölüm 2. fragmanı gelecek bölüme dair heyecanı artırdı. Fragmanda, Seyran'ın Pelin'in yalıya gelmesine çok kızdığı görülürken Kazım Ferit ile buluştu. Tam o sırada Serter'in dayısı ve adamları geldi ve silahlar patladı. Peki, kim vuruldu, Ferit mi yoksa Kazım Ağa mı? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle…

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde silahlar patlıyor: Kim vuruldu, Kazım Ağa mı Ferit mi?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yalı Çapkını 19. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzlemek için:

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde silahlar patlıyor: Kim vuruldu, Kazım Ağa mı Ferit mi?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

20 Ocak 2023 tarihli yeni bölümü izlemek için:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/18-bolum

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde silahlar patlıyor: Kim vuruldu, Kazım Ağa mı Ferit mi?

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır.

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde silahlar patlıyor: Kim vuruldu, Kazım Ağa mı Ferit mi?

Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

SON DAKİKA