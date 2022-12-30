Yalnız Kurt final mi yapıyor, bitiyor mu? ATV dizisi Yalnız Kurt final bölümü ne zaman, bugün mü?

ATV ekranlarının 2 sezondur ilgiyle izlenen dizisi Yalnız Kurt, bu akşam 32. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Jessica May, Murat Han ve Kürşat Alnıaçık'ın yer aldığı dizinin final yapacağı belirtildi. Final haberleri üzerine izleyiciler, Yalnız Kurt final mi yapıyor, bitiyor mu sorularına yanıt aramaya başladı. Yapımcılığını ünlü yönetmen Osman Sınav'ın üstlendiği aksiyon ve dram türündeki yapım, Ocak ayında yayın hayatına başlamıştı. Peki, Yalnız Kurt final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 30 Aralık ATV yayın akışı…