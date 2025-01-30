Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yalova'da içme suyu arıtma tesisine 'kimyasal madde' karıştığı şüphesi! Musluktan su değil köpük akıyor!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:45

Yalova'da içme suyu arıtma tesisine 'kimyasal madde' karıştığı şüphesi! Musluktan su değil köpük akıyor!

Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde, su üstünde oluşan köpük nedeniyle, il genelinde sular kesildi. Kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne, kimyasal madde atıldığı iddiasıyla, sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, arıtma tesisindeki su üstünde oluşan köpük, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Yalova’da içme suyu arıtma tesisine ’kimyasal madde’ karıştığı şüphesi! Musluktan su değil köpük akıyor!

Yalova'da gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi sonrası il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı.

Yalova’da içme suyu arıtma tesisine ’kimyasal madde’ karıştığı şüphesi! Musluktan su değil köpük akıyor!

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalova’da içme suyu arıtma tesisine ’kimyasal madde’ karıştığı şüphesi! Musluktan su değil köpük akıyor!

ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANLARININ TELEFONLARI İNCELENİYOR

Yalova Valiliği'nden alınan bilgiye göre de gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı sonrası il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi.

Yalova’da içme suyu arıtma tesisine ’kimyasal madde’ karıştığı şüphesi! Musluktan su değil köpük akıyor!

Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgilerinin olabileceği şüphesiyle jandarma karakolunda ifade verdikleri ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yalova’da içme suyu arıtma tesisine ’kimyasal madde’ karıştığı şüphesi! Musluktan su değil köpük akıyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA