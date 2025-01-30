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Yalova'da içme suyu arıtma tesisine 'kimyasal madde' karıştığı şüphesi! Musluktan su değil köpük akıyor!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
14:45
Yalova'da içme suyu arıtma tesisine 'kimyasal madde' karıştığı şüphesi! Musluktan su değil köpük akıyor!
Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde, su üstünde oluşan köpük nedeniyle, il genelinde sular kesildi. Kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne, kimyasal madde atıldığı iddiasıyla, sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, arıtma tesisindeki su üstünde oluşan köpük, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.