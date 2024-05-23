Yalova'da Semiha Sözer’i "eşcinsel' olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...

Aşağıya baktığımda Semiha yerde yatıyordu. Eşimle çok mutluydum. Nasıl oldu bilmiyorum" dedi. Olayın kaza olduğunu söyleyen E.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Semiha Sözer ailesi tarafından toprağa verildi.



