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Yalova'da Semiha Sözer’i "eşcinsel' olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
15:03
Yalova'da Semiha Sözer’i "eşcinsel' olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...
Yalova'nın Altınova ilçesinde gezmek için gittiği kayalıklardan düşen Semiha Sözer'in (33) ölümüyle sonuçlanan korkunç olayın kaza değil cinayet olduğu Yalova Başsavcılığı ve Jandarmanın15 ay süren titiz çalışmasıyla ortaya çıktı. Korkunç cinayet öncesinde çiftin uçurumda geçirdikleri 2 saat içinde Semiha Sözer'in ailesine 30 fotoğraf attığı ortaya çıktı.