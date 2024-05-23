Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yalova'da Semiha Sözer’i "eşcinsel' olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 15:03

Yalova'da Semiha Sözer’i "eşcinsel' olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...

Yalova'nın Altınova ilçesinde gezmek için gittiği kayalıklardan düşen Semiha Sözer'in (33) ölümüyle sonuçlanan korkunç olayın kaza değil cinayet olduğu Yalova Başsavcılığı ve Jandarmanın15 ay süren titiz çalışmasıyla ortaya çıktı. Korkunç cinayet öncesinde çiftin uçurumda geçirdikleri 2 saat içinde Semiha Sözer'in ailesine 30 fotoğraf attığı ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Yalova’da Semiha Sözer’i eşcinsel’ olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...

Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde 24 Ocak 2023 tarihinde Semiha Sözer, yanında eşi E.S. varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yalova’da Semiha Sözer’i eşcinsel’ olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...

E.S. Jandarma'ya verdiği ilk ifadesinde, "Olay günü akşam yemeği yedikten sonra fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktık. Biranda bir ses duydum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalova’da Semiha Sözer’i eşcinsel’ olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...

Aşağıya baktığımda Semiha yerde yatıyordu. Eşimle çok mutluydum. Nasıl oldu bilmiyorum" dedi. Olayın kaza olduğunu söyleyen E.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Semiha Sözer ailesi tarafından toprağa verildi.

Yalova’da Semiha Sözer’i eşcinsel’ olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...

O RÜZGARDA NE İŞİ VARDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yaşayan Sözer ailesinin hava sıcaklığı 6 derece olan rüzgarlı bir günde kayalıklara çıkmasından şüphelendi. Soruşturma dosyasının yeniden açılması ve olayın gizli bir şekilde yürütülmesinin talimatını verdi.

Yalova’da Semiha Sözer’i eşcinsel’ olduğunu anladığı için uçurumdan atmıştı! Korkunç cinayette 30 fotoğraf detayı...

Soruşturma için Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından özel bir ekip görevlendirildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu uzmanlarından oluşan bir ekibin genç kadının düştüğü alanı incelemesi istendi.

SON DAKİKA