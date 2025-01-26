Yangın faciasında kahreden ayrıntı: 1 yıldır görüşmemişlerdi üçü de can verdi

Kızını arayıp, "Nasıl bir tatil yapmak istersin" diye sorduğunda da "Kar tatili" cevabını aldı. Bunun üzerine Grand Kartal Oteli'ne rezervasyon yaptırıp, Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki annesini Gülçin Akişli'yi de İstanbul'a çağırdı.