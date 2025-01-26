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Yangın faciasında kahreden ayrıntı: 1 yıldır görüşmemişlerdi üçü de can verdi
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:40
Yangın faciasında kahreden ayrıntı: 1 yıldır görüşmemişlerdi üçü de can verdi
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili bir acı detay daha ortaya çıktı. Almanya'da çalışan Şenol Akişli'nin, karne hediyesi olarak kızını Kartalkaya'ya götürdüğü öğrenildi. Akişli, kar tatiline Antalya'daki annesini de çağırmıştı. Ancak 3'ü de yangın faciasında hayatlarını kaybetti...