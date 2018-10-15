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yılanı bulundu, korku ikiye katlandı

Giriş Tarihi: 15.10.2018 08:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 08:27
Yangında kobra yılanı bulundu, korku ikiye katlandı

'da sazlık alanda çıkan ve yakın bölgedeki evleri tehdit eden yangın mahalleliyi korkuttu.

Yangında kobra yılanı bulundu, korku ikiye katlandı

Yangın esnasında yerde bulunan oyuncak yılanı mahallelinin korkusunu ikiye katladı.

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Yangında kobra yılanı bulundu, korku ikiye katlandı

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak'taki sazlık alanda saat 21.00'da henüz nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı.

Yangında kobra yılanı bulundu, korku ikiye katlandı

Rüzgarın etkisiyle sazlık alanda bir anda yayılan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

Yangında kobra yılanı bulundu, korku ikiye katlandı

Yangın sonrası mahalle sakinleri sokağa çıkarken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından yangını evlere ulaşmadan söndürdü.

Yangında kobra yılanı bulundu, korku ikiye katlandı

Yangın esnasında yerde bulunan bir oyuncak yılanı ise mahalle sakinlerinin korkusunu ikiye katladı. Polis tarafından alınan oyuncak yılan, bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangında kobra yılanı bulundu, korku ikiye katlandı

Öte yandan geçtiğimiz hafta da aynı bölgeye yakın sazlık alanda yangın çıkmış, itfaiyenin başarılı çalışması sonucu kısa sürede söndürülmüştü. İHA

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