Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…

AMELİYAT EDİLDİ AMA SORUN BİTMEDİ…

Minik Burak 6 aylık olduğunda aile tekrar bebeklerini hastaneye götürdü ve ameliyat ettirdi. Ancak ameliyattan sonra Burak'ın idrar sorunu düzelmedi. Aile bebeklerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdüklerinde ise sünnetin ve ameliyatın yanlış yapıldığı bilgisini alıp yeni bir ameliyat ile sorunun düzeltileceği bilgisini aldı.

ŞOKE EDEN SAVUNMA: ELİMDEN GELENİ YAPTIM!

Bunun üzerine aile tekrar özel hastaneye gidip doktora durumu anlattıklarında ise Op. Dr. A.B.K., 'Ben elimden geleni yaptım' savunmasını yaptı. Aile özel hastaneye başvurduğunda ise iddiaya göre hastane aileye yardımcı olmadı.

