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Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:23
Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…
Adana'da Kutluakdoğan çiftinin çocukları Burak, 7 günlükken özel bir hastanede sünnet edildi. Ancak hatalı yapılan operasyon nedeniyle küçük çocukta idrar yapma sorunu meydana geldi. Hatasını fark eden ve Burak'ı 2.5 ayda iki kez ameliyat eden doktorun savunması ise şoke etti: Ben elimden geleni yaptım!