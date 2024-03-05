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Haberler Yaşam Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:23

Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…

Adana'da Kutluakdoğan çiftinin çocukları Burak, 7 günlükken özel bir hastanede sünnet edildi. Ancak hatalı yapılan operasyon nedeniyle küçük çocukta idrar yapma sorunu meydana geldi. Hatasını fark eden ve Burak'ı 2.5 ayda iki kez ameliyat eden doktorun savunması ise şoke etti: Ben elimden geleni yaptım!

İHA
Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ev kadını Demet Kutluakdoğan (31) ve devlet memuru eşinin geçen 18 Haziran'da merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede Burak ismini verdikleri evlatları dünyaya geldi. Aile, evlatlarını 7 günlükken aynı hastanede çalışan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. A.B.K.'ye sünnet ettirdi.

Sünnetten sonra hiçbir sorun olmadığı söylenmesi üzerine aile evlatlarını evlerine götürdü. Burak 2,5 aylık olduğunda annesi Demet, bebeğinin altını değiştirirken idrarını sünnet yaptığı dikişten de yaptığını fark etti. Bunun üzerine aile bebeklerini yine aynı hastaneye ve doktora götürdü.

Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…

Op. Dr. A.B.K. ise yaptığı tetkikler sonucu sünnette komplikasyon oluştuğunu ve kendi hatası olduğunu kabul etti. Ayrıca Dr. A.B.K., bebeği 6 aylık olduğunda tekrar ameliyat edeceğini ve hatasını düzelteceğini söyledi. Aile ise bunun üzerine doktordan şikayetçi olmadı.

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Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…

AMELİYAT EDİLDİ AMA SORUN BİTMEDİ…
Minik Burak 6 aylık olduğunda aile tekrar bebeklerini hastaneye götürdü ve ameliyat ettirdi. Ancak ameliyattan sonra Burak'ın idrar sorunu düzelmedi. Aile bebeklerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdüklerinde ise sünnetin ve ameliyatın yanlış yapıldığı bilgisini alıp yeni bir ameliyat ile sorunun düzeltileceği bilgisini aldı.

ŞOKE EDEN SAVUNMA: ELİMDEN GELENİ YAPTIM!

Bunun üzerine aile tekrar özel hastaneye gidip doktora durumu anlattıklarında ise Op. Dr. A.B.K., 'Ben elimden geleni yaptım' savunmasını yaptı. Aile özel hastaneye başvurduğunda ise iddiaya göre hastane aileye yardımcı olmadı.

Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…

"İKİ DELİKTEN İDRAR YAPIYOR"
Hastaneden ve doktordan herhangi bir yardım alamayan aile önce Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne ardından da savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Anne Demet Kutluakdoğan, sünnet sonrası mağdur olduklarını anlatarak, "Tamamen dini hassasiyetimizden dolayı oğlumu sünnet ettirdik. Sünnetten yaklaşık iki buçuk ay sonra oğlumun altını değiştirirken iki delikten idrar yaptığını fark ettim. Sünnet dikişlerinin olduğu hizada fazladan bir delik vardı. Hemen doktora gittik, doktor kontrol etti ve sünnette bir komplikasyon oluştuğunu, bu yüzden 6 aylık olduğunda hatasını telafi etmek için oğluma tekrar bir operasyon yapacağını söyledi. Bu süreçte doktordan herhangi bir şikayette bulunmadık çünkü hatasını kabul etti ve telafi edeceğini belirtti. Oğlumuz 6 aylık olduğunda tekrar ameliyat oldu ancak yine delik kapanmadı ve doktor başarısız oldu" diye konuştu.

Yanlış sünnet hayatını kararttı! Doktordan akıl almaz savunma: Elimden geleni yaptım ama…

"SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİZ"
Oğlunun 2 yaşında 1 kere daha ameliyat olacağını aktaran anne Kutluakdoğan, "Oğlum 6 aylıkken vücuduna genel anestezi almak zorunda kaldı, ameliyat öncesi ve sonrasında birçok tıbbi müdahaleye maruz kaldı. Oğlumu boşuna ameliyat etti ve bunun sonucunda oğlum tekrar ameliyat olmak zorunda. Bunun maddi yükümlülüğü bize ait, maddi ve manevi olarak kayıptayız. Kapatma ameliyatlarında sayı arttıkça başarı oranı azalıyormuş. Doktor ehli olmadığı bir ameliyatı yaparak benim oğlumun bir sonraki ameliyatta tamamen iyileşme şansını, başarısını da azaltmış oldu" ifadelerini kullandı.

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