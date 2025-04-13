Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 15:46

Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...

Yapay zeka aracı Grok, önümüzdeki 15 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonlarını tahmin etti. Yapılan tahminde, takımların mevcut performansı ve ekonomik bütçeleri de dikkate alındı. SABAH Spor olarak yapay zeka aracı Grok'a sorduğumuz soru sonrası Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek ilk Türk takımını da açıkladı. İşte Devler Ligi'ni kazanabilecek takımlar...

SABAH.COM.TR SPOR
Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu sezon hangi takımın şampiyon olacağı merak ediliyor. Son şampiyon Real Madrid, ilk maçta Arsenal'e 3-0 kaybetti ve yarı final şansını zora soktu. SABAH Spor olarak yapay zeak aracı Grok'a Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 15 yılın şampiyonlarını tahmin etmesini istedik.

Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...

Grok'un takımların mevcut formu ve ekonomik bütçelerini baz alarak oluşturduğu listede bir Türk takımı da yer aldı. İşte bu sezon dahil önümüzdeki 15 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonlar tahmini...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...

2025 YILI ŞAMPİYONU: PSG

Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...

2026 YILI ŞAMPİYONU: BARCELONA

Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...

2027 YILI ŞAMPİYONU: REAL MADRID