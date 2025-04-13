Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu sezon hangi takımın şampiyon olacağı merak ediliyor. Son şampiyon Real Madrid, ilk maçta Arsenal'e 3-0 kaybetti ve yarı final şansını zora soktu. SABAH Spor olarak yapay zeak aracı Grok'a Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 15 yılın şampiyonlarını tahmin etmesini istedik.