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Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
15:46
Yapay zekadan bomba tahminler! Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımını yazdı...
Yapay zeka aracı Grok, önümüzdeki 15 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonlarını tahmin etti. Yapılan tahminde, takımların mevcut performansı ve ekonomik bütçeleri de dikkate alındı. SABAH Spor olarak yapay zeka aracı Grok'a sorduğumuz soru sonrası Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek ilk Türk takımını da açıkladı. İşte Devler Ligi'ni kazanabilecek takımlar...