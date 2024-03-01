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Haberler Yaşam Yaren Leylek ve Adem Amca 13. kez buluştu: Çok şükür kavuştuk!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:30

Yaren Leylek ve Adem Amca 13. kez buluştu: Çok şükür kavuştuk!

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonların gönlüne taht kurdu. Yaren Leylek, bu yıl 13. kez göçten dönüp Adem Yılmaz'ın evinin bahçesindeki yuvasına kondu. Balıkçı Adem Yılmaz Yaren'in bu sene erken geldiğini kaydederek, "Çok şükür kavuştuk. İnşallah bu sene de güzel günler geçireceğiz" diye konuştu!

İHA
Yaren Leylek ve Adem Amca 13. kez buluştu: Çok şükür kavuştuk!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 13. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç leylek köyündeki dostu Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren Leyleğin geçen senelere nazaran bu sene daha erken gelmesi dikkat çekti.

Yaren Leylek ve Adem Amca 13. kez buluştu: Çok şükür kavuştuk!

Bölgeyi turizm köyü haline dönüştüren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Adem Amca ve Yaren Leyleği ziyaret ederek bu sevince ortak oldu. Başkan Özkan, Yaren'in yavrularına bu yıl da cip takmayı düşündüklerini ifade etti. Uzak yoldan Yaren'in yorgun olması ise dikkat çekti.

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Yaren Leylek ve Adem Amca 13. kez buluştu: Çok şükür kavuştuk!

13 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz'la yeniden göle açılacak. 13 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Adem Yılmaz'ın kayağına konan Yaren onunla birlikte ilkbahar ve yazı geçiriyor.

Yaren Leylek geçen yıl Adem Amca ile 17 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise erken göç ederek, 29 Şubat itibariyle Adem Amca'nın kayığına konan Yaren, 13. kez onu bekleyenlerle buluşmuş oldu.

Yaren Leylek ve Adem Amca 13. kez buluştu: Çok şükür kavuştuk!

Öte yandan, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Yaren Leylek ve Adem Amca 13. kez buluştu: Çok şükür kavuştuk!

Bundan 13 yıl önce, Uluabat Gölünde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın tanık olduğu bu hikaye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu. Hikâye, Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğansoysal'ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Yaren' adlı belgesel ise Prag Film Ödüllerinden en iyi belgesel ünvanlıyla dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in heykelini yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.

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