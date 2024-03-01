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Yaren Leylek ve Adem Amca 13. kez buluştu: Çok şükür kavuştuk!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
11:30
Yaren Leylek ve Adem Amca 13. kez buluştu: Çok şükür kavuştuk!
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonların gönlüne taht kurdu. Yaren Leylek, bu yıl 13. kez göçten dönüp Adem Yılmaz'ın evinin bahçesindeki yuvasına kondu. Balıkçı Adem Yılmaz Yaren'in bu sene erken geldiğini kaydederek, "Çok şükür kavuştuk. İnşallah bu sene de güzel günler geçireceğiz" diye konuştu!