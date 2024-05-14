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Yaren Leylek’ten kötü haber: Sosyal medyadan duyurdular...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
08:23
Yaren Leylek’ten kötü haber: Sosyal medyadan duyurdular...
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in dostluğu, sınırları aştı. ABD medyasına bile gündem olan Yaren Leylek, bu yıl 13'üncü kez Adem Yılmaz'ın bahçesindeki yuvasına kanat çırptı. Yaren Leylek'in eşi Nazlı ile 4 yavrusunun dünyaya geldiği açıklandı. Ancak bu sabah Yaren Leylek'ten gelen haber, sevenlerini üzdü.