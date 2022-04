Haberler Yaşam Yargı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Ceylin gerçekleri öğrenecek mi?

Giriş Tarihi: 10.04.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 15:17

Yargı 28. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Ceylin gerçekleri öğrenecek mi?

Her Pazar günü ekranlara gelen Yargı dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin sevenleri her hafta Yargı'yı ilgi ve heyecanla takip ediyor. Ceylin ve Ilgaz ilişkisi izleyenleri sevindirirken yaşananlar tansiyonu yükseltiyor. Sevilen dizinin her yeni bölümünün ardından "Yargı fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? İşte 28. Bölümde yaşanacaklar…