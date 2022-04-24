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Yargı 30. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Zafer’i Çınar mı öldürdü?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
13:27
Yargı 30. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Zafer’i Çınar mı öldürdü?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni bölümü ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Ceylin ve Ilgaz aşkı en büyük sınavı verirken Çınar'ın akıbeti heyecanı zirveye taşıyor. Öte yandan ailesi Zafer'in ölümüyle başa çıkmaya çalışıyor. Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı 30. Bölüm fragmanı ile heyecanı zirveye taşıdı. Peki, yeni bölümde neler olacak, Yargı 30. Bölüm fragmanında neler var? İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve son bölüm özeti…