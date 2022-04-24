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Haberler Yaşam Yargı 30. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Zafer’i Çınar mı öldürdü?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 13:27

Yargı 30. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Zafer’i Çınar mı öldürdü?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni bölümü ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Ceylin ve Ilgaz aşkı en büyük sınavı verirken Çınar'ın akıbeti heyecanı zirveye taşıyor. Öte yandan ailesi Zafer'in ölümüyle başa çıkmaya çalışıyor. Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı 30. Bölüm fragmanı ile heyecanı zirveye taşıdı. Peki, yeni bölümde neler olacak, Yargı 30. Bölüm fragmanında neler var? İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve son bölüm özeti…

Yargı 30. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Zafer’i Çınar mı öldürdü?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yargı, bir cinayetin ardından darmadağın olan hayatları anlatıyor. Yargı yeni bölüm fragmanı ile Ceylin'in babasının katilinin Çınar olma ihtimaliyle yüzleşiyor. Öte yandan Ilgaz Ceylin'den gördüğü tavırla başa çıkmaya çalışıyor. Peki, Yargı 30. Bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? İşte Yargı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti…

Yargı 30. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Zafer’i Çınar mı öldürdü?

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte bu akşam yayınlanacak yeni bölümün fragmanı:

YARGI 30. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Yargı 30. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Zafer’i Çınar mı öldürdü?

YARGI 30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zafer cinayetinde son dönemece varılmıştır. Parçaların yavaş yavaş bir araya gelip olay gecesinin tümünü aydınlatması için ihtiyaç duyulan tek bir şey kalmıştır. Bu aydınlanma ihtimali uğruna sürpriz bir araya gelişler yaşanacak, yeni anlaşmalar yapılacaktır. Ancak hesaplamadıkları şey Yekta'nın onlar için başka planları olduğudur.

Yargı 30. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Zafer’i Çınar mı öldürdü?

Hem gerçeği bulmak hem kendileri için savaşmak isteyen Ilgaz ve Ceylin, bu yolda tahmin ettiklerinden daha çok zorlanacak; aralarında engel olan ve yok saymaya çalıştıkları bütün gerçeklerle defalarca yüz yüze kalmak zorunda kalacaklardır.

Yargı 30. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanında neler var, Zafer’i Çınar mı öldürdü?

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Zafer'in ölümüne giden yolda şüphe perdeleri aralanmaya başlamıştır. Bir yandan Ceylin'in yanlış anlamaması için süreci şeffaflıkla yönetmeye çalışan Pars ve Eren cephesi, diğer yandan ise olayı manipüle eden Yekta cephesi için beklenmedik sürprizler ortaya çıkacaktır.

Bugüne dek birbirlerinden aldıkları destek ve güven sayesinde ortak bir geleceğe dair hayaller kurmaya başlayan Ilgaz ve Ceylin, ilişkilerinde şimdiye kadarki en büyük kırılmanın eşiğindedir.